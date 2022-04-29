المعيوف: أرفض الحراس الأجانب .. ونجلي لن يصبح حارسًا!

كشف عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال، عن سبب رحيل الروماني رازفان لوشسيسكو؛ المدير الفني السابق للزعيم، ورأيه في انضمام محمد العويس للزعيم، وموقفه من الحراس الأجانب بالدوري السعودي، والعديد من الأمور المهمة.

ويقدم المعيوف مستويات مميزة رفقة نادي الهلال خلال الموسم الحالي، حيث يعد واحدًا من أفضل حراس المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي، وأصبح مرشحًا للانضمام للمنتخب السعودي في منافسات كأس العالم قطر 2022.

ما سبب رحيل لوشيسكو عن تدريب الهلال؟

أكد المعيوف على أن لوشيسكو كان مدربًا جيدًا للغاية، ورحيله كان من أصعب اللحظات التي مرت على لاعبي الهلال، للعلاقة القوية التي تجمعه بلاعبي الزعيم.

المعيوف قال خلال تصريحات لبرنامج "كورة" عبر قناة روتانا خليجية: "خلال فترة الحظر بسبب كورونا جلسنا في منازلنا 4 شهور، ولكن لوشيسكو كان حريصًا على التواصل معنا والإشراف على التدريبات، وما حدث أننا أكملنا الموسم وحققنا الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا".

وواصل: "بعدها بدأ التعب يظهر علينا كلاعبين في الهلال، وبالتالي حدث انخفاض في المستوى ملحوظ، بسبب الضغط الذهني والبدني لمدة موسمين بشكل متواصل، ولم نستطع العودة بشكل طبيعي وتراجعت النتائج، وهذا سبب رحيل رازفان لوشيسكو".

ما رأي المعيوف في انضمام العويس للهلال؟ وسبب زيادة وزنه؟

عبد الله تحدث عن انضمام العويس إلى الهلال، حيث قال: "انضمام العويس إلى الهلال زاد من التحدي والحماس في التدريبات، وحراسة مرمى الهلال ليست سهلة، وبها ضغوطات".

واستطرد قائلًا: "لو جئت بـ10 حراس من الممكن أن ينجح حارس واحد فقط، لأن صراحة من لم يرى ويلعب مباريات بها ضغط لن يفهم صعوبة المركز".

وعن زيادة وزنه في فترة من الفترات، قال المعيوف: "عانيت خلال فترة معينة من زيادة الوزن، لأن عندي مشكلة في الغدد بعد أن أجريت التحاليل الطبية، والطبيب عالجني ومازلت أتناول العلاج وسعيد لما وصلت له الآن".

ما موقف المعيوف من نجله؟ وما رأيه في الحراس الأجانب بالدوري؟

وتحول المعيوف للحديث عن نجله إبراهيم ومستقبله، حيث قال: "لا مانع لدي أن يلعب إبراهيم نجلي كرة القدم، ولكن لن أوافق على اللعب في مركز حارس المرمى، لأن مسؤوليتها كبيرة وليست سهلة أبدًا، ولكن إذا أصر لن أمنعه".

وواصل: "أرتاح كثيرًا عندما يلعب أمامي جانج هيون سو، لأنه مدافع جيد وقائد داخل الملعب، وأخطر المهاجمين الذين واجهتهم هو النيجيري أوديون إيجالو والسوري عمر السومة".

وعن موقفه من الحراس الأجانب، قال المعيوف: "أرفض تواجد الحراس الأجانب بالدوري السعودي، لأن هذا الأمر يضر المنتخب السعودي".

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