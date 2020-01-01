المعز علي: مونديال 2022 سيبهر الجميع ومشاركتنا في كوبا أمريكا "فخر"

مهاجم المنتخب القطري يتحدث عن المشاركة في كأس العالم 2022.

أكد المعز علي، مهاجم المنتخب القطري ونادي الدحيل، على أن طموح العنابي في كأس أمم آسيا 2019 هو كان تخطي دور الثمانية، ولكن بعد الفوز على كوريا الجنوبية في ربع النهائي، هدفنا هو كان أن نكون ضمن أفضل 4 منتخبات، ولكن الحلم كبر بعد الفوز على الإمارات في نصف النهائي وحققنا اللقب.

وقال المعز علي، خلال حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا": " المشاركة في بطولة عملاقة مثل بطولة كوبا أمريكا هو أمر يُشعرني بالفخر، أتذكّر أننا كنا متخلّفين في المباراة الأولى (أمام باراجواي) وكنت في سبب في عودة الفريق في المباراة بتسجيلي هدف المنتخب الأول، المشاركة في هذه البطولة هي شرف لكل لاعب قطري وللفريق ككل".

وتابع: " لقد تعلمنا الكثير من المشاركة في كوبا أمريكا وقدّمنا مستوى جيد في البطولة، لقد وصلنا إلى مستوى لم نكن نحلم به من قبل مثل اللعب بمواجهة منتخب عريق مثل الأرجنتين، صحيح أننا خسرنا أمام فريق كبير، ولكننا كسرنا رهبة الخوف أمام منتخب عريق وهو الأمر الذي سيعود علينا بالإفادة كثيرًا في المستقبل".

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وعن مشاركته في كأس العالم تحت 20 عامًا مع منتخب قطر في نيوزيلندا، قال المعز: "كانت المشاركة في البطولة صعبة جداً ولا يُمكن لأحد أن يتخيلها. لقد أعطتنا تلك المشاركة كلاعبين صغار في السن حماساً ودافعاً كبيرًا، واليوم تختلف الأمور حيث ستكبر الصورة في 2022 عندما نلعب كأس العالم على أرضنا ولن يكون هناك أي خوف وسنلعب بثقة عالية لأننا سنخوض البطولة على أرضنا وبين جماهيرنا".

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وتحدث المعز عن استضافة قطر لكأس العالم بعد عامين، حيث قال: "كل من سيحضر البطولة سيتفاجأ بالأمور التي قامت بها قطر، سيتفاجأ الجميع بالملاعب ذات الطراز العالمي مثل ملعب الجنوب المصمّم على شكل صدفة التي تعكس تراث مدينة الوكرة المعروفة بالصيد وملعب البيت الذي يُمثّل بيت الشعر الذي يستعمله الناس في الصحراء، كما سيتعرّفون على ملعب استاد خليفة الحديث وملعب الريان المليء بالشاشات من الخارج، بالإضافة إلى ملعب الثمامة الذي يشكّل تحفة معمارية، سيتفاجأ المشجعون من جميع أنحاء العالم بالتصاميم الفريدة للملاعب خلال البطولة التي تعكس التراث الذي يتمسك به الشعب القطري".

واختتم المعز علي تصريحاته قائلًا: "هدفنا هو تشريف سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد وكل الشعب القطري، نريد أن نجعل الجميع فخور بالمنتخب وجيل اللاعبين الذين حقّقوا نجاحات كبيرة للمنتخب، لدينا طموح كبير ولكني لا أستطيع التحدث عنه لأن هذا الطموح يكبر كل يوم، ولكن ما يُمكنني أن أعد به هو أننا سنحقّق مفاجأة كبيرة وسنصل إلى مدى بعيد في النهائيات".

يذكر أن المعز علي توج مع منتخب قطر ببطولة كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، حيث نجح في الحصول على جائزة هداف البطولة.