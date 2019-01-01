المعز علي: مواجهة أفغانستان صعبة والأجواء الباردة لن تؤثر

مهاجم قطر يتحدث عن مواجهة أفغانستان بتصفيات آسيا.

أكد المعز علي، مهاجم المنتخب القطري، على أن العنابي سيلعب أمام أفغانستان بهدف الانتصار فقط، خلال منافسات التصفيات الآسيوية، المؤهلة لكأس العالم.

منتخب قطر سيواجه أفغانستان مساء الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، في طاجيكستان.

المعز قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لا نفكر إلا في كيفية الفوز على أفغانستان، ونعرف جيدًا بأن المواجهة لن تكون سهلة".

مهاجم قطر تابع: "علينا التركيز واللعب بكل قوة، من أجل تحقيق الفوز على أفغانستان، بالمواجهة التي ستقام الثلاثاء".

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وتحدث علي عن الأجواء الباردة في طاجيكستان، حيث قال: "الأجواء ليست غريبة علينا، وسبق لنا ولعبنا في نفس الجو، وجميعنا محترفين، ونستطيع اللاعب في أي أجواء".

واختتم المعز تصريحاته قائلًا: "سنقدم كل ما علينا من مستوى، من أجل تحقيق الفوز على أفغانستان، بالمباراة التي ستجمعنا".

منتخب قطر يتصدر المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، متفوقًا على عمان الثاني بـ9 نقاط، وأفغانستان والهند وبنجلادش.