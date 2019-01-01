المعز علي: قادرون على العودة للقوة الهجومية.. ومواجهة السد صعبة

مواجهة قوية بين الدحيل والسد في دوري نجوم قطر

تحدث المعز علي مهاجم الدحيل القطري، عن مواجهة فريقه أمام السد في قمة دوري نجوم قطر، وأكد على قوة المباراة التنافسية التي ستكون بين الطرفين.

ويستضيف الدحيل نظيره السد، ضمن الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر، يوم 2 نوفمبر الجاري، السبت المقبل على ستاد "عبدالله بن خليفة".

وقال المعز في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "استعدادتنا تسير بصورة جيدة لهذه المباراة وسنواجه فريق جيد وصاحب روح عالية داخل الملعب ونحن كلاعبين جاهزين تمامًا لهذه المباراة ونتمنى التوفيق فيها والخروج بالانتصار ".

وأضاف: "خسارتنا أمام السد في دوري الأبطال كانت موجعة ولكننا تعلمنا منها الكثير وسندخل إلى الملعب بكامل تركيزنا وستكون هناك دقة في التمرير واستثمار للفرص وستكون مباراة قتالية نستعيد بها هيبة الفريق".

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وتابع المعز تصريحاته: "الحظ عاندنا ولم نتراجع هجوميًا، فنحن ننجح في صناعة الفرص ولكن الفرص تتطاير منا وهو أمر في عالم كرة القدم ولكنه لا يعني أن هيبة الفريق الهجومية تراجعت فنحن لا زلنا نحتاج للمزيد من الوقت".

واختتم مهاجم الدحيل حديثه قائلًا: "الدحيل قادر على استرداد كامل قوته هجوميًا وفي السابق كنا نحرز 6 أهداف في أي مباراة ولكن هذا الأمر الآن لا يمكن أن يحدث".

ويسعى الدحيل للحفاظ على القمة بالفوز على السد، وتوسيع الفارق مع الريان صاحب الوصافة حيث الفارق بينهما نقطتين فقط بينما يأتي السد ثالثًا بفارق 5 نقاط عن المتصدر.