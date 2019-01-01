المعز علي: فخور بتحقيقي لقب هداف البطولة ولكن هذا الأمر يفرحني أكثر

الهداف التاريخي لنسخة واحدة من كأس آسيا لديه أمر يستحق الفرحة أث

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد المعز علي، لاعب المنتخب القطري أنه سعادته بتحقيق العنابي لقب كأس آسيا، تزيد عن فرحته بتحقيقه الرقم القياسي، كأكثر لاعب يسجل أهداف في نسخة واحدة من البطولة.

وسجل المهاجم صاحب الـ 22 عاماً، تسعة اهداف في البطولة، ليصبح أكثر لاعب يسجل اهداف في نسخة واحدة، متفوقاً على على دائي مهاجم إيران الذي سجل من قبل ثمانية أهداف

وقال المعز في تصريحات تلفزيونية: "أبارك للقيادات في قطر، وللشعب ما قصروا معنا، كانوا هم المشجعون الحقيقيون لنا".

وواصل: "حققنا اليوم حلم يتمناه الجميع، ورفعنا الراس، نستحق الفوز والفرحة".

وأكمل: "فخور بتحقيقي هذا الرقم القياسي، ولكني فخور أكثر لكوني واحد من هذا الفريق، أهم شيء عندي هو تحقيق البطولة، المهم روح الفريق وأننا استطعنا رفع راية قطر وتحقيق البطولة".

ووجه رسالة للجمهور القطري في نهاية حديثه قائلاً: "افرحي يا بلادي، لأربع سنين قادمة، وإن شاء الله سنعود من جديد في النسخة القادمة ونحقق البطولة".