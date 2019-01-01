المعز بن علي: تداركنا أخطاء الشوط الأول سريعاً وجاهزون لكولومبيا

المعز بن علي افتتح أهداف العنابي في كوبا أمريكا في شباك باراجواي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد المعز بن علي مهاجم المنتخب القطري، أن فريقه نجح في تدارك أخطاءه أمام باراجواي وتمكن من العودة، مشيراً إلى أنهم لديهم طموح كبير في كوبا أمريكا.

وتعادل المنتخب القطري مع باراجواي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ماراكانا، في الجولة الأولى من البطولة، وسجل المعز بن علي الهدف الأول للعنابي.

وقال المعز بن علي في تصريحات عقبت اللقاء: "الشباب الله يعطيهم العافية، قدموا مباراة رائعة ومستوى يبشر بالخير في الشوط الثاني".

وواصل: "قمنا بتعديل أخطاء الشوط في الشوط الثاني، وتمكنا من تعديل النتيجة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لدينا طموح كبير، سنرتاح الآن ونستعد لمباراة كولومبيا ونجهز نفسنا للمباراة".

"منتخب يرفع الرأس"👏



إليكم أبرز ردود الأفعال على أداء المنتخب @QFA أمام باراجواي في الظهور الأول له في كوبا أمريكا 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

ويستعد المنتخب القطري، لمواجهة نظيره الكولومبي يوم الأربعاء القادم، بينما تلعب باراجواي مع الأرجنتين في الجولة الثانية من البطولة.

الجدير بالذكر أن كولومبيا تتصدر المجموعة بثلاث نقاط، ويأتي كلاً من باراجواي وقطر في المركزين الثاني والثالث، وتتذيل الأرجنتين المجموعة.