كأس العالم للسيدات
بطولة كوبا أمريكا

المعز بن علي: تداركنا أخطاء الشوط الأول سريعاً وجاهزون لكولومبيا

التعليقات()
المعز بن علي افتتح أهداف العنابي في كوبا أمريكا في شباك باراجواي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد المعز بن علي مهاجم المنتخب القطري، أن فريقه نجح في تدارك أخطاءه أمام باراجواي وتمكن من العودة، مشيراً إلى أنهم لديهم طموح كبير في كوبا أمريكا.

وتعادل المنتخب القطري مع باراجواي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ماراكانا، في الجولة الأولى من البطولة، وسجل المعز بن علي الهدف الأول للعنابي.

وقال المعز بن علي في تصريحات عقبت اللقاء: "الشباب الله يعطيهم العافية، قدموا مباراة رائعة ومستوى يبشر بالخير في الشوط الثاني".

وواصل: "قمنا بتعديل أخطاء الشوط في الشوط الثاني، وتمكنا من تعديل النتيجة".

اختيارات المحررين

وأتم تصريحاته قائلاً: "لدينا طموح كبير، سنرتاح الآن ونستعد لمباراة كولومبيا ونجهز نفسنا للمباراة".

ويستعد المنتخب القطري، لمواجهة نظيره الكولومبي يوم الأربعاء القادم، بينما تلعب باراجواي مع الأرجنتين في الجولة الثانية من البطولة.

الجدير بالذكر أن كولومبيا تتصدر المجموعة بثلاث نقاط، ويأتي كلاً من باراجواي وقطر في المركزين الثاني والثالث، وتتذيل الأرجنتين المجموعة.

إغلاق