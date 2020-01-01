المعز بن شريفية: سنهدي السوبر الإفريقي لجماهير الترجي في عيد الحب

السوبر الإفريقي سيشهد منافسة قوية بين الزمالك والترجي التونسي

تحدث المعز بن شريفية حارس مرمى فريق الترجي التونسي، عن لقاء السوبر الإفريقي أمام الزمالك الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة.

الترجي التونسي تأهل إلى البطولة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، عقب أحداث مثيرة للجدل.

الزمالك توج بالكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بعد ملحمة كبيرة في نهائي البطولة في ستاد القاهرة.

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وقال بن شريفية في تصريحات لقناة "foot24" التونسية، إن التتويج بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك سيقدمونه هدية لجماهيره في عيد الحب.

وأضاف حارس مرمى الترجي التونسي: "نسعى لإدخال السعادة على جماهير الترجي التونسي بالتتويج بالسوبر الإفريقي".

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وتابع بن شريفية تصريحاته قائلًا: "نحن في حالة تركيز شديدة للفوز باللقب الإفريقي، ومواصلة التواجد على منصات التتويج".

وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ستشهد المباراة منافسة قوية بين الطرفين.