داهمه مرض السكري بشدة، مما تسبب في لفقده لكلا قدميه

فوجئ جمهور نادي النصر السعودي بخبر حزين عن أحد نجوم الفريق في فترة الثمانينات، إذ أجرى عملية جراحية لبتر قدمه الثانية اليوم الأحد.

الإعلامي الرياضي علي المرشود، طالب جماهير العالمي بالدعاء لنجم الفريق السابق، معلنًا أن مرضه دفع الأطباء لبتر قدمه المتبقية، بعدما كان قد بُترت الأولى من قبل، بسبب المرض كذلك.

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وكتب المرشود، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " اجرى لاعب النصر السابق مصطفى ادريس عملية بتر لقدمه الثانية وذلك بعد معاناة مع المرض .أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعظم اجره ويجمع له بين الأجر والعافية والشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين .لاتنسوه من دعواتكم".

اجرى لاعب النصر السابق مصطفى ادريس عملية بتر لقدمه الثانية وذلك بعد معاناة مع المرض .

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعظم اجره ويجمع له بين الأجر والعافية والشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين .

لاتنسوه من دعواتكم 🤲🏻 pic.twitter.com/GkT8JSYz1B — علي المرشود (@alialmarshod) June 27, 2021

إدريس ابن النادي العاصمي، سبق أن مثل كذلك أهلي جدة في فترة من الفترات، لكنه عاد من جديد للعالمي في عام 1990، حتى اعتزل في عام 2004.

عانى نجم العالمي الأسبق من مضاعفات مرض السكري، التي تسببت في خسارته لكلتا قدميه، حتى أعلن النصر في البتر الأول تخصيص عائد إحدى مبارياته بكأس الملك لإدريس، بجانب إعلان سلمان فهد المالك التكفل بمصاريف علاجه.

وعلى مستوى الإنجازات، حقق إدريس لقب كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين وكأس الخليج للأندية مرتين، وكأس الاتحاد السعودي، كأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوية مرة واحدة لكل منهم.