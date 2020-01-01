المصري يواصل السقوط بتعادل أمام طنطا.. فهل يستمر إيهاب جلال؟

المصري تعادل إيجابيًا أمام طنطا بالدوري المصري

واصل المصري البورسعيدي مسلسل التعثر في مباريات الدوري المصري بتعادل إيجابي مع طنطا ضمن الجولة السادسة عشر من البطولة.

إيهاب جلال يقود المصري البورسعيدي، ويصادفه سوء حظ وتراجع مستوى كبير خلال الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

تقدم إسلام فؤاد لطنطا في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لأبناء السيد البدوي في الدقيقة 36.

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وقلص محمد جابر الفارق للمصري البورسعيدي بهدف في الدقيقة 37 لتشتعل المباراة، وفي الشوط الثاني شكل الفريقين خطورة كبيرة على مرمى بعضهما.

وسجل أحمد ياسر الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، والذي قد يكون طوق نجاة لإيهاب جلال.

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هل يواصل إدارة نادي المصري البورسعيدي دعم إيهاب جلال مع تراجع النتائج أم سيطيح به بعد التعادل مع طنطا في الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يأتي طنطا في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.

وسقط المصري في دور الـ8 من كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي في القرعة التي أجريت أمس الأربعاء.