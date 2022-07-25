المصري ينفي التعاقد مع أبو جبل .. وصحيفة سعودية: جاباسكي خدع النصر

الزمالك وقع مخالصة مالية مع الحارس، وأصبح موقفه من الموسم المقبل غامضًا

يعيش محمد أبو جبل؛ حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، فترة غموض كبيرة حول مستقبله في الموسم المقبل، بعدما خسر الفارس الأبيض والنصر السعودي في الوقت ذاته.

الزمالك يعلن عدم التجديد لجاباسكي والنصر يرفضه:

قصة الحارس مع الغموض بدأت منذ نهاية كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، إذ تألق بها بشكل كبير وقاد الفراعنة للنهائي، وسط أداء تاريخي منه.

بعدها تحدثت الصحف السعودية عن توقيع جاباسكي عقود انتقاله للنصر بدايةً من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

لكن قوبلت هذه الأنباء باعتراضات واسعة من قبل جمهور العالمي، إذ يرون أنه لا يناسب فريقهم، في ظل أدائه المتواضع مع الزمالك عقب البطولة القارية للمنتخبات.

وبالفعل استجابت إدارة النصر للجماهير وأعلنت بشكل رسمي التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس مرمى نابولي الإيطالي.

ووسط رفض النادي السعودي له، أعلن مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، بشكل رسمي نهاية عقد الحارس وأنه حصل على مخالصة مالية مقابل تنازله عن مليوني جنيه مصري.

المصري ينفي التفاوض مع جاباسكي:

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، اليوم الإثنين، أن جاباسكي سيستمر في الدوري المصري بالموسم المقبل.

وأوضح شوبير أن الحارس اتفق مع أحد الأندية الكبيرة بالفعل، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة سيكمل الموسم بشكل طبيعي مع الزمالك ومن ثم ينضم لناديه الجديد بنهايته.

بعد هذه التصريحات، ربطت بعض التقارير بين أبو جبل ونادي المصري البورسعيدي، لكن عاطف أبو بكر؛ نائب رئيس الأخير، نفى ذلك.

وقال أبو بكر، في تصريحاته لموقع "يالا كورة" المصري: "نحن لم نتفاوض مع أبو جبل، مجلسنا سيرحل خلال أيام، ولم نتطرق للحديث عن ضم أي حارس من الأساس، لكن المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه بعد أيام قد يتفق مع بعض الصفقات الجديدة".

"أبو جبل خدع النصر"

من جانبها، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن الأسباب الحقيقية التي دفعت العالمي للتراجع عن ضم جاباسكي.

وأوضحت الصحيفة أن أبو جبل قدم معلومات خاطئة عن عقده مع الزمالك لمسؤولي النصر، مما دفعهم لعدم اعتماد العقد.

"الرياضية" كذلك أشارت إلى أن إدارة النادي السعودي أبلغت جاباسكي ببطلان العقد المبرم معه، وفي انتظار الانتهاء من الأمور المالية.