المصري يضرب الداخلية بثلاثية والجونة يضمن البقاء بالدوري

الجونة يضمن البقاء رسمياً في الدوري

انتهت مباريات اليوم من الجولة ٣٤ من بطولة الدوري المصري، وفيها ضمن الجونة هروبة رسمياً من الهبوط بعد تعادله مع الإسماعيلي.

المباراة الأولي اليوم كانت بين المصري والداخلية، وانتهت بفوز الفريق البور سعيدي بثلاثية، سجلها سعيدو سمبوري هدفين وعمرو موسى هدف.

وبهذه النتيجة يصل المصري إلي النقطة ٥٢ في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة ٢٧ في المركز قبل الاخير.

وتعادل الجونة سلبياً امام الاسماعيلي ليصل الي النقطة ٣٧ في المركز السابع عشر، ووصل الاسماعيلي الي النقطة ٤٣ في المركز السابع.

وتعادل طلائع الجيش مع مصر المقاصة، بهدف لكل فريق وسجل مصطفى محمد هدف الجيش، بينما سجل بيكلي هدف المقاصة.

وارتفع رصيد المقاصة عند النقطة ٤٦ في المركز السادس، والجيش الي النقطة ٤١ في المركز الثامن.

وتعادل النجوم امام إنبي بهدف لكل فريق، وسجل صلاح امين للنجوم، بينما سجل عمر فتحي هدف الفريق البترولي.

ووصل انبي للنقطة ٤٠ في المركز التاسع، ووصل النجوم الي النقطة ٢٦ في المركز الاخير.