المصري: رفضنا دعم تركي آل الشيخ بعدًا عن الشبهات

الفريق البورسعيدي تلقى عرضًا لدعمه بنصف مليون جنيه من رئيس الاتحاد العربي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح حسن عمار؛ عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أسباب رفض ناديه تلقي دعم من تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي، مؤكدًا أن ناديه فضّل أن ينأى بنفسه عن الشبهات.

وكان المصري قد كشف من قبل عن تلقيه عرضًا من آل الشيخ لدعمه وتلقي مكافآت خاصة حال الفوز على الأهلي في مباراة الجولة الثانية بالدوري، والتي انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة، إلا أنه تم رفض المكافآت.

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عضو النادي البورسعيدي قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "رفضنا تلقي نصف مليون جنيه من تركي آل الشيخ بالفعل، لأن المجلس ينأى بنفسه عن أي شبهات، لا نقبل أن يُقال عنا حال الخسارة أمام بيراميدز أن الدعم كان مقابل الثلاث نقاط".

وأضاف: "آل الشيخ أحدث حال جديدة في الدوري المصري بتجربة بيراميدز وأحدث حراكًا جديدًا، كما ساهم في رفع أسعار اللاعبين بشكل كبير جدًا".

ويستعد المصري لملاقاة بيراميدز؛ غدًا الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز.

الفريق البورسعيدي يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.