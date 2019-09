الكونفدرالية - المصري يحقق فوزه الأكبر تاريخيًا وبارادو يهزم الصفاقسي

عاد المصري البورسعيدي من زنجبار بفوز تاريخي أمام ماليندي برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب أماني، ضمن ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

الفريق البورسعيدي افتتح التسجيل في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول بهدف الفلسطيني محمود وادي، قبل أن يضيف حسن علي الهدف الثاني بعدها بست دقائق.

وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق، أضاف وادي الهدف الثالث للمصري، وتمكن الفريق الزنجباري من إحراز هدفه الوحيد في الدقيقة 43.

وبعد مرور عشر دقائق فقط من الشوط الثاني، أحرز الفلسطيني المتألق الهدف الثالث له "هاتريك" والرابع للمصري، ليحتفل بعدها على طريقة مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصاب، دعمًا له.

وبهذه الثلاثية أصبح وادي أول لاعب في تاريخ الفريق البورسعيدي يحرز هاتريك في مباراة واحدة منذ بدء مشاركاته الأفريقية عام 1999.

وتعد هذه النتيجة أكبر نتيجة يحققها المصري في مبارياته خارج الديار في تاريخ مشاركاته الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب في 27 من الشهر الجاري، على استاد بورسعيد.

