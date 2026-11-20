كشف الأمير محمد بن فيصل، رئيس عملاق الرياض الهلال سابقًا، عن كواليس مثيرة للغاية؛ بشأن مسيرة النجم المعتزل محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية.
نور أحد أبناء الاتحاد، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية؛ قبل الصعود إلى صفوف الفريق الأول، في يوليو 1997.
واستمر هذا الأسطورة طوال مسيرته مع العميد الاتحادي؛ باستثناء موسم 2013-2014، الذي ارتدى فيه قميص عملاق الرياض النصر.
مفاوضات الهلال مع محمد نور
وفي هذا السياق.. اعترف ابن فيصل في تصريحات مع بودكاست "على بياض"، بأن الهلال حاول التعاقد مع نور في 2006؛ بل ودخل في مفاوضات متقدمة معه، مستغلًا غضب اللاعب من إدارة الاتحاد.
وأضاف ابن فيصل؛ وهو يقسم على مصحف: "إدارة الاتحاد عدلت عقد نور، حيث قامت بزيادة عدد السنوات؛ وهو الأمر الذي أغضب اللاعب بشدة، وجعله يتفاوض مع الهلال رسميًا".
وأوضح أن الهلال نصح نور، بتقديم شكوى إلى الأمير سلطان بن فهد، الرئيس العام لرعاية الشباب وقتها؛ من أجل فسخ عقده مع الاتحاد، بعد تعديله دون موافقته، ومن ثم الانضمام إلى الزعيم.
وتابع محمد بن فيصل: "بالفعل.. نور قدم الشكوى؛ حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المصيبة - على حد قوله -".
سبب فشل انتقال محمد نور للهلال
واستكمالًا لتصريحاته، أعلن ابن فيصل أن تسريب قضية محمد نور ضد الاتحاد، في وسائل الإعلام السعودية؛ كان السبب الرئيس في فشل انتقاله إلى الهلال.
وعن ذلك يقول ابن فيصل: "نور اشترط على الهلال منذ البداية، أنه إذا تم تسريب القضية في وسائل الإعلام، فلن ينتقل إلى الفريق الأزرق، حتى ولو بمال قارون؛ وذلك لأنه لا يريد خسارة جماهيره، الذين صنعوا اسمه".
وشدد ابن فيصل على أن نور كان عند كلمته؛ حيث بمجرد تسريب القضية في وسائل الإعلام، أبلغ اللاعب نادي الهلال بأنه لن ينتقل إليه رسميًا.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".