المصائب لا تأتي فرادى .. مدى غياب صادمة لشراحيلي عن الاتحاد

بداية موسم صعبة للعميد على صعيد جاهزية اللاعبين

يبدو أن الاتحاد سيكون مجبرًا على خوض الجولات الأولى من الموسم الجاري بالعديد من الغيابات، إذ بعد غياب عبد الرزاق حمدالله ومهند الشنقيطي للإيقاف، تعرض المدافع أحمد شراحيلي لإصابة صعبة خلال مواجهة الرائد في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي.

اللقاء الذي أقيم في بريدة انتهى لصالح العميد بهدف نظيف سجله حجازي برأسية قوية استغل بها تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها إيجور كورونادو في الشوط الثاني.

ما هي مدة غياب شراحيلي عن الاتحاد؟

وكان شراحيلي قد غادر الملعب في الشوط الأول بعد احتكاك عنيف مع ألكساندرو ميتريتسا صانع ألعاب الرائد، وخضع اللاعب لفحوصات طبية على مدار الساعات الماضية للوقوف على تفاصيل الإصابة ومدة الغياب.

حساب الاتحاد الرسمي على تويتر أوضح اليوم الأحد أن الفحوصات الطبية التي أجراها المدافع السعودي أظهرت معاناته من إصابة في مفصل الكاحل وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 6 أسابيع.

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Shahid

ما هي المباريات التي سيغيب عنها شراحيلي؟

بذلك سيغيب شراحيلي عن فريقه خلال جميع المباريات التي تسبق توقف الدوري السعودي في منتصف أكتوبر القادم وعددها 5 وأبرزها القمة المنتظرة أمام النصر في الجولة الخامسة.

بجانب مواجهة النصر، سيغيب شراحيلي عن مباريات الاتحاد أمام الخليج والفتح وضمك والوحدة.

دوري روشن السعودي سيتوقف بعد الجولة الثامنة لإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني للاستعداد لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق على الملاعب القطرية في الـ20 من نوفمبر القادم.

إصابة شراحيلي منعته من الانضمام للمنتخب السعودي خلال معسكر سبتمبر لكن الفرصة ستكون متاحة أمامه للحاق بالقائمة النهائية المشاركة في المونديال حال تماثل تمامًا للشفاء في نهاية أكتوبر القادم.