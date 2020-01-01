المصائب لا تأتي فرادى لبرشلونة .. عثمان ديمبيلي يعود لقائمة المصابين

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن عثمان ديمبيلي أكمل لقاء أتلتيكو مدريد وبرشلونة وهو يعاني من إصابة في الكتف.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة كان قد أكمل لقاء فريقه بالأمس أمام أتلتيكو مدريد وهو مصابًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب يعاني في الوقت الحالي من إصابة في الكتف.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أكمل المباراة متحاملًا على إصابته، لكنه قد يغيب في الفترة المقبلة حتى يتعافى تمامًا.

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وكان برشلونة قد خسر مساء الأمس أمام نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف لتكون تلك هي الهزيمة الثالثة له هذا الموسم.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا حول إصابات لقاء الأمس قبل قليل، لم يتحدث فيه عن عثمان ديمبيلي وأكتفى بالكشف عن إصابات جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو.

وأوضح برشلونة أن إصابة روبيرتو جاءت في عضلية وستبعده عن الملاعب لمدة شهرين، بينما لم يتم تحديد فترة غياب بيكيه الذي أعلنوا إصابته في أربطة الركبة الجانبية والأمامية.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد غاب معظم الموسم الماضي عن برشلونة بسبب الإصابة وعاد لتوه للمشاركات مع بداية الموسم الجديد.