المصائب لا تأتي فرادى في ليفربول .. كلوب يفقد ماتيب بسبب الإصابة

إصابة جديدة في دفاع ليفربول تصعب الأمور على المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب الكاميروني جويل ماتيب مدافع فريق ليفربول عانى من إصابة في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشره حساب "إكس ليفربول إمبلويي" عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، قبل قليل.

وأظهر المقطع اللاعب وهو يصل لمستشفى ليفربول قبل دقائق من أجل الخضوع للفحص الطبي وتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

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وكان ماتيب قد عانى من مشاكل في نهاية لقاء ليفربول الأخير أمام نظيره إيفرتون واشتكى من ألم في القدم بنهاية لقاء السبت الماضي.

بذلك تكون تلك الإصابة الثانية في صفوف دفاع ليفربول خلال مباراة واحدة، حيث كان فيرجيل فان دايك قد تعرض لإصابة قوية في الركبة.

ويخضع المدافع الهولندي لعملية جراحية في الركبة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد في الوقت الحالي لمواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل أن يعود ويواجه شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي مساء السبت.