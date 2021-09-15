المصائب لا تأتي فرادى .. برشلونة يعلن عن إصابتين بعد ثلاثية بايرن

مصائب برشلونة لا تنتهي..

أعلن نادي برشلونة الكتالوني عن إصابة لاعبي الفريق بعد الخسارة المريرة التي تلقاها في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا 2021-22.

برشلونة افتتح مشاركاته في دور المجموعات، أمس الثلاثاء، بالسقوط بثلاثية أحرزها توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي على "ملعب كامب نو".

من هم اللاعبين؟

أصدر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، يوضح من خلاله إصابة الثنائي جوردي ألبا وبيدري جونزاليز بعد مواجهة بايرن ميونخ.

وأكد البيان، إصابة بيدري في عضلات الفخذ اليسرى وسيشير تعافيه إلى مشاركته مع الفريق مجددًا، ولم يعلن عن فترة غيابه حتى الآن.

بينما جوردي ألبا، فقد أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت صباح اليوم إصابته في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وسيعود حين تعافيه.

هل هناك غيابات آخرى؟

أشار البيان، إن جيرارد بيكيه وممفيس ديباي لم يشاركا في المران الجماعي لبرشلونة، ولم يتم ذكر الأسباب المؤدية لذلك.

وتذيل فريق برشلونة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، بدون رصيد من النقاط، فيما تصدر الترتيب بايرن ميونخ برصيد 3 نقاط، ومن خلفة بنفيكا ثم دينامو كييف في المركز الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما.

كما يستعد النادي الكتالوني لمواجهة غرناطة يوم الإثنين المقبل في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ويبدو أنه سيفتقد للثنائي مع عدم تحديد موعد عودتهما إلى الملاعب.

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جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-22