المصائب لا تأتي فرادى .. برشلونة يعلن إصابة كوتينيو

نادي برشلونة يعلن إصابة لاعبه فيليبي كوتينيو بشكل رسمي.

أعلن نادي برشلونة عن تعرض لاعبه فيليبي كوتينيو للإصابة في العضلة الخلفية بعد لقاء الفريق بالأمس أمام ريال مدريد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، ولم يوضح من خلاله الفترة المتوقعة لغياب اللاعب البرازيلي عن صفوفه.

وكتب النادي في البيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعب الفريق الأول فيليبي كوتينيو أظهرت تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر".

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وأضاف البيان: "الإصابة جاءت في العضلة الخلفية، وستبعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق، وسيتم تقييم موقفه بحسب حالته في الفترة المقبلة".

وكان كوتينيو قد شارك أساسيًا ولمدة 90 دقيقة أمام فريق ريال مدريد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتعرض برشلونة للهزيمة على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم مساء الأمس أمام ريال مدريد.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما فشل في تحقيق الفوز الثالث على التوالي.