المصائب لا تأتي فرادى .. أزمة جديدة لنجم مانشستر يونايتد ميسون جرينوود

بعد أزمة منتخب إنجلترا، ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد في مشكلة جديدة بسبب ظهور مقطع فيديو قديم له.

تعرض اللاعب الإنجليزي الشاب ميسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد لأزمة جديدة بعد الكشف عن مقطع فيديو قديم له يظهر فيه بإحدى شقق مدينة مانشستر وهو يمضي بعض الوقت.

جاء هذا بحسب ما كشفت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن اللاعب دائم التردد على تلك الشقة في مناسبات عديدة، ويقيم الكثير من الاحتفالات بها.

وأوضح المصدر الذي بعث بالمقطع للصحيفة أن جرينوود سمح لإحدى الفتيات بتصويره في تلك الشقة خلال أكثر من مناسبة.

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وظهر اللاعب في مقطع فيديو وهو يستنشق غاز أكسيد النيتروس، وهو التصرف الذي يمنعه القانون الإنجليزي، بالأخص لأن الغاز غير مخصص لغير الاستخدامات الطبية.

ويؤثر الغاز بشكل مباشر على الأعصاب ويتسبب في حالة من الضحك الهستيري، وقد يتسبب في إغماء الشخص الذي استنشقه لو زاد من الجرعة.

وأصدر اللاعب بيانًا جديدًا قبل قليل، تحدث خلاله عن المقطع المنتشر وقال: "الآن أدركت مخاطر استنشاق ذلك الغاز، وأن حتى محاولة تجربة ذلك الأمر مثلما أوضح ذلك الفيديو القديم كان الخيار الأسوأ من جانبي".

وأضاف: "عمري 18 عامًا وأتعلم مع مرور الوقت، لكن على أي حال هذا الأسبوع أيضًا تعلمت أنه سيتم الحكم علي بمعايير أعلى لأنني لاعب كرة قدم ويجب أن أحترم مستقبلي، والآن أنا مستعد لأرد الثقة التي أظهرها في الجميع".

وكان ميسون جرينوود قد خرج لتوه من أزمة سابقة بعدما اعتذر عن تصرفاته التي قام بها بفندق الإقامة الخاصة بمنتخب بلاده في اسكتلندا هو واللاعب فيل فودين، حيث قاما باستقبال فتاتين في الغرفة الخاصة بهما.

جدير بالذكر أن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا كان قد استبعد الثنائي، قبل أن يعتذر جرينوود في بيان رسمي أصدره مانشستر يونايتد مساء الأمس، ويعرب عن أسفه للجميع ورغبته في تحسين الأمور.