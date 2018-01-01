المصائب تتوالى على أتليتكو مدريد بعد التعادل مع بروج

مباراة محملة بالخسائر لرجال دييجو سيميوني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تلقى أتليتكو مدريد المزيد من الأخبار السلبية بعدما تعرض لاعبه توماس ليمار للإصابة في مباراة الفريق أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل أتليتكو مدريد سلباً أمام بروج مساء الثلاثاء ليفقد صدارة المجموعة الأولى لمصلحة بوروسيا دورتموند الذي انتصر على موناكو بهدفين نظيفين.

وخرج ليمار في الدقيقة 61 من عمر المباراة مصاباً بقدمه اليسرى وحل بدلاً منه فيتولو في تشكيلة أتليتكو. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

كارتيرون يجتمع مع وليد أزارو وأجايي يواصل التأهيل

وكشفت التقارير الأولية من ملعب المباراة أن اللاعب الفرنسي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل الأيسر بحسب "سبورتس" الفرنسية.

مورينيو يهاجم صحفياً بسبب بوجبا

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

لاعب أرسنال السابق يقترح مبادلة جديدة بين أرسنال ومانشستر يونايتد

وأشار الصحيفة الفرنسية أن اللاعب معرض للغياب لمدة طويلة بسبب تلك الإصابة ولكن سيتأكد الأمر بعد خضوعه للفحوصات صباح الأربعاء.

ويعاني أتليتكو مدريد من تعدد الإصابات في صفوف فريقه وآخرها ماريا خيمينيز الذي أصيب قبل بداية المباراة.

ويحتل أتليتكو مدريد حالياً المرتبة الثانية بالدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة.