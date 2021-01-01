"المشجعون وصلوا إلى نقطة التاريخ" .. روي كين ونيفيل يطالبان برحيل الجليزرز

الأوضاع في مانشستر يونايتد تتصاعد..

انضم أسطورتا مانشستر يونايتد جاري نيفيل وروي كين إلى جموع جماهير الشياطين الحمر الغاضبة ليطالبا برحيل الجليزرز وقيامهم ببيع النادي بعد تسببهم في أزمات كبرى.

وأعربت جماهير فريق مانشستر يونايتد عن غضبها بشكل واضح اليوم الأحد أمام ملعب فريقهم أولد ترافورد قبل مواجهة الفريق المنتظرة ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

هذه الإحتجاجات أدّت لتأجيل المباراة إلى موعد يحدد لاحقاً بعد إجتماع لإعادة الجدولة في وقت يسمح بذلك، بعدما اقتحمت الجماهير ملعب أولد ترافورد.

الاستاد متعفن، وملعب التدريبات ليس ضمن المراكز الخمسة الأولى في هذا البلد ولم نفز بالدوري منذ 8 سنوات" .. بهذه الكلمات ناشد جاري نيفيل جليزرز لبيع مانشستر يونايتد باعتباره "الشيء المشرف الذي يجب القيام به".

وأضاف: "ربما لا يكون ملعب التدريب حتى بين الخمسة الأوائل في هذا البلد وهم لا يمتلكون الأموال لمساعدة النادي، ولم يصلوا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 10 سنوات ولم نفز بدوري هنا منذ 8 سنوات".

وتابع: "الأرض حول ملعبنا غير مطورة وهادئة ومهجورة ولا تعبر أبدًا عن محيط ملعب تاريخي مثل أولد ترافورد، بينما يبدو أن كل نادٍ آخر يطور المرافق في السنوات الأخيرة".

بينما قال روي كين، متحدثًا لقناة سكاي سبورتس: "لقد وصلنا إلى نقطة تحول بالنسبة لجماهير مانشستر يونايتد، لقد كان لديهم ما يكفي، يمتلك يونايتد بعضًا من أفضل المشجعين في العالم، لقد رأينا اليوم أنهم يفكرون بما يكفي مع ملكية النادي ".

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جدير بالذكر أن مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد قد اجتمعت أيضًا أمام فندق إقامة الفريق، وأبدوا رفضهم لإعتذار الإدارة عن أزمة دوري السوبر الأوروبي.