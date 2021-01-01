الخلافات مستمرة في باريس .. بوتشيتينو ينتقد مبابي وأزمة بين ليوناردو والخليفي

بداية غير موفقة للمدرب الأرجنتيني

يبدو أن الأزمات ما زالت مستمرة في باريس سان جيرمان، حتى بعد رحيل المدرب الألماني توماس توخيل عن النادي الفرنسي.

باريس أعلن مؤخرًا عن إقالة توخيل، بعد تصريحاته التي انتقد فيها إدارة النادي، وقام بتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بدلًا منه.

صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أكدت وجود توتر في العلاقة بين ناصر الخليفي رئيس النادي وليوناردو المدير الرياضي خلال الأسابيع الماضية.

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وأشارت إلى أن المحاولات تبدو فاشلة حتى الآن لحل الخلاف الدائر بين رجل الأعمال القطري والمدير الرياضي بالنادي.

وأوضحت الصحيفة أن توخيل نفسه كان على خلاف مع ليوناردو قبل رحيله، ولكن تظل مشاكل البرازيلي مستمرة مع باريس حتى الآن.

وتأتي هذه الأنباء بعد البداية غير الموفقة لبوتشيتينو مع باريس، بعد تعادله في المباراة الأولى له مع الفريق أمام سانت إيتيان بهدف لكل منهما، حيث خرج بعد اللقاء لانتقاد نجم الفريق كيليان مبابي.

وقال الأرجنتيني:"كيليان بحاجة إلى التحسن مثل أي لاعب آخر بالفريق، يجب أن يشعر بخيبة أمل لأننا لم نفز ويمكنه دائمًا القيام بعمل أفضل".

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ويستمر بذلك الغموض حول موقف مبابي الذي يعاني من هبوط شديد في المستوى هذا الموسم، وسط التكهنات المحيطة بانتقاله لريال مدريد ورفضه تجديد عقده الحالي مع باريس والذي ينتهي في يونيو 2022.

يذكر أن باريس يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الفرنسي بـ36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليون المتصدر، كما يلعب ضد برشلونة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في فبراير القادم.