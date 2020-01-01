المسيليم: مباريات الكأس دائمًا صعبة.. والمجحد تنبأ بتصدي ركلة الجزاء

الأهلي يفوز على الفيحاء في كأس الملك

تحدث ياسر المسيليم، حارس مرمى أهلي جدة السعودي، عن التصدي لركلة جزاء أمام الفيحاء في الدقائق الأخيرة للمباراة والحفاظ على فوز فريقه.

الأهلي حقق الفوز على الفيحاء بهدف دون رد، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقال المسيليم في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "الحمد لله على الفوز أمام الفيحاء، مباريات الكؤوس صعبة للغاية بشكل دائم، وأندية الوسط تقدم مباريات قوية بها".

وأضاف: "سنجهز لمواجهة الهلال من الغد وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا أمام الهلال، في المباراة المقبلة من الدوري السعودي".

وتابع المسيليم: "اللاعبين بعضهم تعرض للإصابة والمدرب لم يتواجد معهم بشكل كبير، والبعض الأخر كان في المنتخب الاولمبي، ولكن نحن نمتلك فريقين ونسعى لإخراج كل لاعب ما لديه".

اقرأ أيضًا - فيديو - السومة يخطف بطاقة التأهل لأهلي جدة أمام الفيحاء في كأس الملك

واختتم حارس مرمى الأهلي: "التصدي لركلة الجزاء ؟، دائمًا أدرس المنافسين ومن يسدد ركلات الجزاء، ومحمد المجحد أبلغني قبل اللقاء أنني سأتصدى لركلة جزاء".

الأهلي يسعى للتجهيز جيدًا قبل مواجهة الهلال في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.