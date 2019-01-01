المسمار - حسام عاشور يصل لمباراته رقم 500 بقميص الأهلي

صاحب البطولات بعدد سنوات عمره، 32 لقبًا خلال 500 مباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت الدقيقة 70 من عمر مواجهة الأهلي وإنبي مشاركة تاريخية لحسام عاشور؛ مسمار وسط ملعب الشياطين الحمر، حيث وصل للمباراة رقم 500 في مشواره بالفانلة الحمراء.

عاشور دخل بديلًا في اللقاء بعد خروج عمرو السولية، ليشارك في فوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز.

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وشارك عاشور خلال كافة البطولات المحلية والأفريقية والعالمية مع الشياطين الحمر بواقع 284 مباراة بالدوري، 36 بكأس مصر، و10 بالسوبر المصري.

بينما لعب 154 مباراة بالبطولات الأفريقية، وخمسة بالبطولة العربية، و11 بكأس العالم للأندية.

لاعبنا حسام عاشور يصل للمباراة رقم ٥٠٠ له مع فريقنا. 👏🎉🏟



👈 ٢٨٤ مباراة بالدوري

👈 ١٥٤ بالبطولات الافريقية

👈 ٣٦ بكأس مصر

👈 ١٠ بالسوبر المصري

👈 ١١ بكأس العالم للأندية

👈 ٥ بالبطولة العربية



مباراة هي الأروع للقائد حسام عاشور مع فريقنا خلال مسيرته!؟ 🤔 pic.twitter.com/ysQr5bGhER — Al Ahly SC (@AlAhly) ٥ فبراير ٢٠١٩

وخلال 500 مباراة، نجح صاحب الـ32 عامًا في الحصول على بطولات بنفس عدد سنوات عمره، بواقع 11 لقبًا للدوري المحلي، وثلاث بطولات كأس مصر، وسبعة ألقاب سوبر محلي، وخمس بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثلهم سوبر أفريقي، ولقب وحيد كونفدرالية، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

المسمار 🔩

📊مباراة إنبي كانت المشاركة رقم 500 لـ حسام عاشور مع النادي الأهلي.

أسطورة 🦅🔴 pic.twitter.com/QnLJ36HV09 — جول مصر (@goaleg) ٥ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 36 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ13.