المسلسل يتواصل - ملكية باليرمو تعود لزامباريني من جديد
التعليقات()
Getty Images
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
تتواصل الفوضى داخل نادي باليرمو مرة أخرى، حيث عاد النادي إلى ملكية مالكه السابق ماورزيو زامباريني.
ويأتي هذا بعدما أصدر النادي بيانًا رسمياً، عن عودة النادي لمالكه الإيطالي، بعدما تراجعت شركة "كابيتال جروب" البريطانية، عن دفع قيمة شراء النادي.
وقاضى زامباريني المجموعة البريطانية بسبب عدم دفعهم قيمة شراء النادي الصقلي، منذ ديسمبر 2018.
صراع مشتعل لم يُحسم بعد - المنافسة بالدرجة الثانية بالدوريات الأوروبية الكبرى
وستؤول ملكية النادي إلى دانيلا دي أنجيلي، بسبب وضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية لاتهامه بالتواطؤ في عملية غسيل أموال.
Comunicato della Società— US Città di Palermo (@palermocalcioit) February 14, 2019
➡️ https://t.co/uFYUH2smbV pic.twitter.com/wuI1qORNEc
وسيتولي رينو فوتشي رئاسة النادي، بعدما كان المدير الرياضي تحت قيادة المالك الجديد.
الجدير بالذكر أن باليرمو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الدرجة الثانية الإيطالية.