المسلسل مستمر - برشلونة يجد الثغرة لضم نيمار

تعرف على أحدث التطورات في صفقة نيمار

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وجد نادي برشلونة الإسباني ثغرة تمكنه من إتمام التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل.

برشلونة حاول التعاقد مع نيمار خلال الصيف ولكن المفاوضات لم تحقق النجاح.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة وجد الحل لضم نيمار خلال الصيف المقبل بمقابل مادي يصل إلى 170 مليون يورو.

وأوضحت أنّ المادة 17 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنح اللاعب أحقية الرحيل عن فريقه بعد مرور 3 سنوات على عقده دون أي تجديد أو تعديل.

وأشارت إلى أنّ هناك شروط تتعلق براتب اللاعب وقيمة انتقاله وبعد احتساب هذه القيمة توصل المحامون إلى أنّ البلوجرانا بحاجة إلى دفع تعويض يصل إلى 170 مليون يورو لباريس سان جيرمان وفسخ عقد نيمار.

ورغم أنّ الشرط الجزائي غير قانوني في فرنسا لكن إدارة البلوجرانا تعتمد على هذا البند.

ولم يلعب نيمار أي مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري بسبب تعقد موقفه في سوق الانتقالات.

صاحب الـ 27 عامًا لعب للبلوجرانا بين 2013 و2017 وسجل 105 هدفًا وحقق 10 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا.