المسلسل مستمر .. إدارة يونايتد في برشلونة للتفاوض على صفقة دي يونج!

يبدو أن مسلسل دي يونج يقترب من نهايته!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود عناصر من إدارة مانشستر يونايتد في برشلونة من أجل حسم صفقة فرينكي دي يونج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن أحد ممثلي النادي الإنجليزي التقى بإدارة النادي الكتالوني من أجل التفاوض على الصفقة من جديد.

يأتي هذا بالرغم من خروج تقارير صحفية تؤكد رفض اللاعب للرحيل وأن برشلونة قرر أن يتركه يستمر مع الفريق في الموسم الجديد.

وكان جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد أكد أنه سيفعل كل ما في وسعه حتى يحافظ على اللاعب في صفوف النادي في الفترة المقبلة.

ولكن الرئيس الذي يمضي فترته الثانية على رأس إدارة النادي الكتالوني أكد في التصريحات نفسها أن بقاء دي يونج معتمد على مدى تساهله في تخيض راتبه بشكل كبير.

وينتظر برشلونة بحسب ما ذكرت الصحيفة أن يحصل على 75 مليون يورو ثابتة كقيمة للصفقة، بينما ينوي مانشستر يونايتد دفع 65 مليونًا فقط.

جدير بالذكر أن دي يونج يعد الطلب الأهم بالنسبة للمدرب إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد.