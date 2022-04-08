المسحل يكشف عن موقف الأندية السعودية من لاعبي أوكرانيا

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موقف الأندية السعودية من ضم لاعبين من أوكرانيا، خارج فترة الانتقالات الرسمية، بعد قرار الاتحاد الدولي "فيفا".

ما هي قصة قرار الاتحاد الدولي بشأن لاعبي أوكرانيا؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن خلال شهر مارس الماضي، عن اتخاذ قرارًا بالسماح بانتقال كافة اللاعبين الموجودين في الأندية الأوكرانية، لأي فريق خارج فترة الانتقالات.

قرار "فيفا" يأتي بعد الأحداث التي شهدتها أوكرانيا مؤخرًا، والتي دفعت اللاعبين والمدربين الأجانب لفسخ عقودهم مع الأندية الأوكرانية.

كما سمح فيفا للاعبين الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم، بالتوقيع لأي فريق آخر، حتى لو تم إغلاق فترة الانتقالات في الاتحادات الوطنية بالعالم.

ما هو موقف الأندية السعودية من التعاقد مع هؤلاء اللاعبين؟

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تلقى بالفعل استفسارات من بعض الأندية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بخصوص قرار الاتحاد الدولي، بالسماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين من أندية أوكرانية خارج فترة الانتقالات.

وأشار المسحل خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أنه للأندية السعودية الحق في التعاقد مع أي لاعب من الأندية الأوكرانية خارج فترة الانتقالات، حسب أنظمة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وأنظمة "فيفا" التي يطبقها الاتحاد، حيث سيتم إرسال تعميم للأندية.

المسحل قال: "الأندية لديها 7 لاعبين أجانب، ولو اتفق أي نادي أو لاعب بفسخ العقد، فالنظام يسمح، والمدة المتبقية من عمر الدوري السعودي للمحترفين 5 جولات فقط، والوقت قصير".

واختتم ياسر المسحل تصريحاته قائلًا: "لم يتواصل معي أي فريق بشكل رسمي، ولكن كانت عبارة عن استفسارات عن آلية وإجراءات التعاقد مع لاعبين من أوكرانيا فقط".

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