المسحل يكشف عن موعد إعلان قائمة السعودية وموقف الفرج

تعرف على موقف سلمان الفرج من المشاركة في كأس العالم 2022

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد إعلان الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، لقائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وقال المسحل عقب ودية بنما التي أقيمت مساء أمس الخميس عبر برنامج "في المرمى": "سنلعب آخر مبارياتنا أمام كرواتيا يوم 16، وفي مساء نفس اليوم سنتوجه إلى الدوحة، وسنستكمل البرنامج يوم 17 بتدريب خفيف ثم استكمال الاستعداد لمواجهة الأرجنتين بشكل طبيعي".

وعن موعد الكشف عن قائمة السعودية لكأس العالم، قال المسحل: "سيتم الإعلان عن قائمة منتخب السعودية مساء الجمعة أو يوم السبت".

المنتخب السعودي يختتم معسكره في أبوظبي بالتعادل مع بنما.. وياسر المسحل يكشف بعض التفاصيل حول قائمة الأخضر #في_المرمى pic.twitter.com/iSeVzAcVPQ — العربية - في المرمى (@FilMarma) November 10, 2022

وتابع: "هناك رغبة كبيرة ليظهر المنتخب السعودي بأفضل صورة، وهذا أفضل معسكر كان به انضباطية عالية جدًا، وهذا يدل على حرص جميع اللاعبين للتواجد بالتشكيل النهائي، ويمثلون المنتخب خير تمثيل".

واختتم المسحل تصريحاته قائلًا: "لو سلمان الفرج جاهز لمواجهة كرواتيا، والمدرب أراد الدفع به قد يشارك، ولكن سيكون جاهزًا لكأس العالم بشكل طبيعي".