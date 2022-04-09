المسحل يكشف عن مصير موسم 2022-2023 بسبب المونديال وكأس آسيا

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مصير موسم 2022-2023، بعد وصول المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022، وكأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم أكثر من معسكر للمنتخب السعودي خلال 2022، قبل انطلاق كأس العالم في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

المسحل قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "سنضطر إلى إنهاء مباريات الدوري الموسم المقبل في مايو، بسبب بطولة كأس آسيا 2023، ستكون الجولات متسارعة أكثر بعد كأس العالم 2022.

وتابع: "المنافسات المحلية ستتوقف خلال أيام فيفا في جميع دوريات العالم، والأخضر لن يُجرى معسكرات خارج هذه الفترة".

رئيس الاتحاد السعودي اختتم حديثه قائلًا: "لاعبو الأخضر لن يغيبوا عن أنديتهم خلال منافسات الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم المقبل، بسبب المعسكرات استعدادًا لمونديال 2022".

وتأهل الأخضر إلى كأس العالم قطر 2022، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن وصوله النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا، وخرج الفريق من دور المجموعات.

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ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، لتجهيز اللاعبين بشكل قوي، لكي يتمكن الأخضر من تحقيق إنجازًا تاريخيًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال.