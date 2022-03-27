المسحل يكشف عن مصير رينارد وزيادة الأندية بالدوري السعودي

كشف ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد التأهل إلى كأس العالم 2022.

وسيطر القلق على الجماهير السعودية، بعد تأهل الأخضر إلى كأس العالم، من تكرار سيناريو الهولندي بيرت فان مارفيك بإقالته، بعد قيادته للمنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2018.

ما هو مستقبل رينارد مع منتخب السعودية في كأس العالم؟

المسحل قال خلال تصريحات لوكالة "فرانس برس": "رينارد سيقود المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، وذلك بناءً على عقده الذي ينص على قيادة الأخضر في المونديال حال تأهله".

وتابع: "من الطبيعي بعد نجاح المدرب الفرنسي في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل إلى كأس العالم، بعد تصفيات صعبة قدم خلالها الأخضر نتائج مميزة وقوية تحت قيادته، وحسم التأهل قبل انتهاء التصفيات بجولتين".

رئيس الاتحاد السعودي واصل: "من يتابع مسيرة المنتخب السعودي مع رينارد، يلحظ أن هناك ثباتًا في العناصر التي خاض بها المنتخب مبارياته في التصفيات، وهذا الثبات ساهم في تحقيق المنتخب لـ12 انتصارًا من 17 مباراة خضناها في التصفيات حتى الآن، مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة على أرض اليابان".

واستطرد قائلًا: "سجلنا 33 هدفًا، وتلقت شباكنا 10 أهداف فقط، هذه أرقام نرى أنها إيجابية، بالإضافة إلى ارتفاع تصنيف المنتخب من المركز الـ70 إلى 53 حاليًا، ودخلنا قائمة الـ50 لمدة شهرين متتاليين في أكتوبر ونوفمبر 2021، ونعمل سويًا لتجهيز برنامج إعدادي من أجل الظهور بصورة مشرفة بالمونديال".

المسحل يكشف مصير عدد الأجانب والأندية بالدوري السعودي للمحترفين

وتحدث ياسر المسحل عن مسألة تقليص عدد الأجانب في الدوري، حيث قال: "استمعنا لوجهة نظر الأندية في ما يخص هذا الأمر، ونعمل على الانتهاء من دراسة العدد الأنسب بالنظر للإحصائيات والأرقام خلال الموسم القادم".

وشدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن القرار النهائي بشأن عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين، سيتم حسمه والإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا.

وعن زيادة عدد الأندية بالدوري السعودي عن 16 فريقًا، قال المسحل: "من المؤكد أن عدد الأندية بالدوري السعودي للمحترفين سيكون 16 فريقًا للموسم القادم، كما تنص لائحة المسابقات بالاتحاد".

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