المسحل يكشف عن مباريات ودية جديدة للسعودية قبل كأس العالم

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يحمل بعض الأخبار السعيدة.

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن وديات جديدة للفريق في الأشهر المقبل قبل بداية كأس العالم قطر 2022.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أكد خلالها أن الفريق أمام ست أو سبع مباريات أخرى سيُعلن عنهم في المستقبل القريب، من بينهم اللقاءات التي تم الإعلان عنها بالفعل ضد الإكوادور وكرواتيا وأيسلندا.

وقال المسحل: "أمامنا الوقت من أجل إعداد المنتخب قبل بداية كأس العالم، لدينا مباريات لن نكشف عنها الآن لأسباب تخص المنافسين".

وأضاف: "هناك معسكرين سيتم خوضهما قبل كأس العالم، ومن المتوقع أن يستقر فيهما الجهاز الفني برئاسة هيرفي رينارد على شكل الفريق".

وأكمل: "من المتوقع أن تسهم فترة الإعداد قبل كأس العالم في تحسين الفريق وتأهيل اللاعبين بالأخص بعد الموسم الكروي الطويل للغاية".

وأنهى كلماته: "خسارة المباريات الودية يجعلك تنتبه للأخطاء التي تقع فيها، المعسكر القادم في شهر سبتمبر سنصحح فيه الأخطاء التي وقعنا فيها".

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي كان قد خسر بهدف نظيف ضد فينزويلا وقبله خسر بنفس النتيجة أمام كولومبيا في معسكر إسبانيا.