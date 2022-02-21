المسحل يشكر بيليه ويُثمن دعمه لمنتخب السيدات السعودي
رد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على النجم الأسطوري بيليه وشكره على دعمه لمنتخب السيدات السعودي الذي صنع الحدث يوم أمس بخوضه أول مباراة رسمية في تاريخه.
المنتخب السعودي للسيدات نجح في الفوز على سيشل 2-0 في أول مباراة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم في تاريخه، ومن المقرر أن يُواجه منتخب المالديف يوم الخميس القادم تمهيدًا لدخول التصنيف الدولي للمنتخبات النسائية.
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وهنأ بيليه المنتخب والاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا الإنجاز الكبير، بأن كتب عبر تويتر "أود تهنئة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السيدات السعودي لخوضه مباراته الرسمية الأولى. اليوم هو يوم تاريخي ليس فقط لكم بل لكل عشاق كرة القدم".
المسحل رد على بيليه شاكرًا دعمه ومشيدًا بالمنتخب السعودي للسيدات، إذ كتب "نيابة عن الاتحاد السعودي، أتقدم بالشكر للأسطورة ورمز لعبتنا الجميلة، بيليه، على تشجيعه ودعمه لمنتخبنا السعودي للسيدات الملهم، لقد عملوا بجد لجعل هذا اليوم واقعًا. نتمنى لك دوام الصحة والنجاح".
يُشار إلى أن نوفمبر الماضي شهد انطلاق أول نسخة من دوري كرة القدم للسيدات في السعودية بمشاركة 16 فريقًا، وتُقام المباريات في 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام، ويُلعب الدوري على مرحلتين. (المزيد من التفاصيل هنا)