المسحل: تصريحاتي عن رونالدو حُرفت ونستعد للأرجنتين بقوة!

رئيس الاتحاد السعودي يوضح حقيقة ما قاله عن رونالدو

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عما قاله حينما سئل عن إمكانية انضمام كريستيانو رونالدو إلى دوري روشن في سوق الانتقالات الماضي.

كما تحدث أيضًا عن استعدادات المنتخب السعودي في التوقف الدولي القادم قبل انطلاق بطولة كأس العالم، وحول أسباب اختيار مواجهة أمريكا والإكوادور بالتحديد.

ماذا عن رونالدو؟

قال المسحل: "ما رأيكم لو كان متواجدًا في الدوري السعودي؟ هذا كان في لقاء قبل أسبوعين في أحد الصحف التي سألت عن هذا التعاقد".

وواصل: "قلت إنني كرئيس اتحاد أفاوض مدربين المنتخبات السعودية، ولست مفاوضًا للأندية في استقطاب لاعبين أجانب، لكن بكل أسف بعض المواقع زادت وترجمت في تويتر بطريقة غير ملائمة".

Shahid Shahid

ماذا عن قائمة المنتخب السعودي؟

أضاف المسحل: "المرحلة المقبلة بالغة الأهمية، فنحن سنلعب فيها مباراتين خلال أيام فيفا، أمام منتخبين جاهزين بشكل كامل، ويتفوقان علينا في التصنيف، كما أنهما يشاركان أيضاً في كأس العالم، لذلك علينا أن نقدم مستويات جيدة ونبرز للجميع جدية استعداداتنا للمونديال".

وأردف: "مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم لن تكون سهلة، لكن ثقتنا بالله ثم الجهاز الفني واللاعبين كبيرة، وإن شاء الله نحقق مستويات تليق بمكانة منتخبنا، ومقرونة بالنتائج الإيجابية التي من دون شك سوف تساهم في رفع التصنيف الدولي للمنتخبات العالمية".

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وبسؤاله عن أسباب اختيار أمريكا والإكوادور للعب ضدهما في المواجهات الودية، أوضح: "أمريكا في نفس القارة مع المكسيك، والإكوادور مع الأرجنتين، لهذا من الأنسب أن تلعب مع مثل هذه المنتخبات التي تتشابه في النواحي الفنية مع منتخبات مجموعتنا".

وعن مطالبات الجماهير بضم أسماء معينة للقائمة، اختتم: "هذا يحدث في كل العالم بعد أن يعلن أي مدرب تشكيلة منتخب بلاده، وأعتبره شيء طبيعي، وللجماهير الحق في إبداء آرائها، وذلك كون كرة القدم لعبة شعبية، ونحن نحترم وجهات النظر، لكن المدرب يسعى لاختيار المجموعة التي سوف تساهم في نجاح الأخضر، ولديه عدد محدد من اللاعبين".

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم مع المكسيك وبولندا والأرجنتين.

فيما سيضرب أول مواجهة له في مونديال قطر 2022 يوم 22 نوفمبر ضد المنتخب الأرجنتيني.

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