المسحل: التطوير مستمر وهدفنا رفع قيمتنا الدولية وليست العربية أو الآسيوية

رئيس الاتحاد السعودي يثني على دعم خادم الحرمين وولي العهد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن دور الاتحاد ورابطة دوري المحترفين حان الآن بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشددًا على أن تطوير المسابقة سيستمر حتى رفع قيمتها على المستوى الدولي.

وأقيمت اليوم الأحد، حفل تدشين الموسم الجديد من الدوري السعودي 2019-2020، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد، ومسلي آل معمر؛ رئيس الرابطة، وعبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، بجانب عدد من ممثلي الأندية.

رسميًا - استمرار إطلاق اسم "محمد بن سلمان" على الدوري السعودي

وقال المسحل، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، على هامش الحفل: "الحمد لله، نحن اليوم محظوظين بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، أبارك للجميع على نقل الدوري على قناة KSA SPORTS، والآن الدور على اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، لتقديم مستويات مميزة ترفع من قيمة الدوري حتى يصبح من الدوريات المميزة ليس على مستوى الشرق الأوسط فقط أو آسيا بل على المستوى الدولي، ونحن قادرون على ذلك من خلال التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها الأندية وبجهود الجميع في المنظومة، نتمنى فقط منافسة كبيرة على اللقب في الموسم الجديد".

وأضاف: "بدأنا العمل منذ شهر ونصف، قمنا بتحديث اللوائح وهناك نقلة كبيرة على مستوى الأندية، وكذلك طورنا الجوانب التحكيمية من تقنية الفيديو وكذلك رصد حالات التسلل، ولا يزال التطوير مستمر ولن يقف".

رئيس الاتحاد السعودي اختتم: "نتمنى أن نكون عند مستوى تطلعات الشارع الرياضي السعودي حتى ننهض بدورينا".

رسميًا - نقل الدوري السعودي مجانًا وتطوير الفيديو واستمرار الحكام الأجانب

يذكر أن الموسم الجديد من المقرر أن ينطلق في 22 من أغسطس الجاري، بخوض مباراتين في اليوم الأول بين النصر وضمك، والأهلي والعدالة.



