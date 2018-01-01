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تقارير - المساكني مرشحًا للانضمام للدوري الإنجليزي

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يوسف المساكني
يوسف المساكني من أفضل المواهب العربية في كرة القدم الحالية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن التونسي يوسف المساكني زادت التكهنات حول رحيله عن نادي الدحيل القطري.

وتعرض المساكني لإصابة بالغة بقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي ابتعدت على إثرها عن المنتخب التونسي في كأس العالم.

ويعتبر المساكني من أبرز المواهب العربية في الفترة الأخيرة لما يميزه من إداء وفارق كبير يقدمه للدحيل في أي مباراة يشارك بها.

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وأشارت تقارير أن يوسف المساكني يرغب في البقاء بالدحيل خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تلقيه الكثير من عروض الاحتراف.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الصريح" التونسية، أن نادي برايتون الإنجليزي يرغب في ضم المساكني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ومن المنتظر أن يحسم المساكني مصيره خلال الفترة المقبلة، إما بقرار الرحيل عن الدحيل القطري إما تحديد وجهته الجديدة.

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