المزيد من المشاكل .. أرتور المخمور يحطم سيارته

البرازيلي يثير الفوضى في كتالونيا

كشفت الأنباء القادمة من إسبانيا عن تعرض البرازيلي أرتور ميلو لحادث سيارة وهو مخمور، الحلقة الأحدث في سلسلة مشاكله الأخيرة في برشلونة.

أرتور انتقل رسمياً إلى صفوف يوفنتوس الشهر الماضي، ولكن رفض المشاركة مع برشلونة في لقاءات دوري أبطال أوروبا، مما أثار أزمة كبيرة بين الطرفين.

وذكرت "دياريو دي جيرونا" أن اللاعب حطم سيارته الفيراري في بالافروجيل بمقاطعة جيرونا بالأمس، وتم بعدها إخضاعه لكشف لتبين مدى سكره.

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وأوضح التقرير أن الكشف الذي خضع له اللاعب كشف أن نسبة الكحول في جسده كانت تتخطى المسموح به، ليتم توقيفه من قبل الشرطة.

البرازيلي دخل مؤخراً في أزمة مع برشلونة يحاول محامو الطرفين حلها بسبب قراره بعدم اللعب مجدداً للفريق الكتالوني، إذ يطلب ناديه تعويضاً عن الأضرار الفنية.

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وتهدد المشكلة القانونية متوسط الميدان بعدم اللحاق ببداية المعسكر التدريبي لناديه الجديد يوفنتوس إذا لم يتم حلها قبل انطلاقه حسبما نقل الإعلام الإسباني.

وينتظر أن يبدأ يوفنتوس معكسره التدريبي للموسم المقبل بداية من الأسبوع القادم تحت إشراف المدير الفني الجديد أندريا بيرلو.