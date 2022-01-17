المريسل يلوم رينارد على استبعاد لاعب النصر .. وزميله: لأنه تقليدي

وجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عدة تساؤلات للفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، حول اختياراته لمعسكر الأخضر المقبل، معترضًا على ضم سعود عبد الحميد؛ لاعب الاتحاد المنتقل حديثًا للهلال، ومتسائلًا عن أسباب استبعاد عبد الله الخيبري؛ لاعب النصر.

الأخضر يستأنف مباريات التصفيات:

رينارد أعلن اليوم الإثنين، قائمة مواجهتي عمان واليابان، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

السعودية تستضيف عمان في 27 من يناير الجاري، فيما تحل ضيفًا على اليابان في الأول من فبراير المقبل.

الأخضر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 16 نقطة، تليه اليابان 12 نقطة، ثم أستراليا 11 نقطة، وعمان سبع نقاط، ثم الصين خمس نقاط، وأخيرًا فيتنام دون أي نقاط.

ما هي رسائل المريسل لرينارد؟

كتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، لاشك أنك مدرب كبير

و لاشك أنك المسؤول الأول و الأخير عن اختياراتك لتشكيلة المنتخب السعودي، لكن هناك أمور محيرة و من حقنا نحن في الاعلام الرياضي السعودي أن نستفسر عنها ، و أعتقد أنه من أبسط حقوقنا أن نسمع تبريرك و في النهاية سيكون قرارك هو الذي يتم".

وأضاف: "تشكيلة المنتخب السعودي التي تم اختيارها لمباراتي منتخب اليابان و فيتنام التي أعلنت اليوم تشكيلة في غالبها مميزة لكن هناك بعض الاستفسارات، اختيار سعود عبدالحميد على ماذا تم وهو المبتعد عن جو المباريات فترة طويلة !؟

"عبدالله الخيبري أفضل لاعب سعودي في مركز 6 ولا نراه، لماذا ؟، عبدالله الخيبري

أغلب النقاد الرياضيين إن لم يكن جميعهم اتفقوا على أفضليته كمحور دفاعي و ربما يتفوق على معظم اللاعبين الأجانب في هذا المركز ، و رغم ذلك لا نراه حتى ضمن القائمة التي تضم 26 لاعب !!! أتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي و بإذن الله نتأهل لكأس العالم رسمياً قريباً".

الثقيل يعترض على رأي المريسل حول الخيبري

الإعلامي سطام الثقيل اعترض على استفسار المريسل حول عبد الله الخيبري، مؤكدًا أنه لا يناسب إلى العالمي فقط.

الثقيل كتب: "محور تقليدي، ضعيف أمام الضغط العالي، تصعيد الكورة عنده صفر، الكرة الحديثة لا تتطلب أمثاله، ينفع لفريق في الغالب يستقبل مثل النصر، رأي فني لا أكثر".

محور تقليدي

ضعيف أمام الضغط العالي



تصعيد الكورة عنده صفر



الكرة الحديثة لا تتطلب امثاله

ينفع لفريق في الغالب يستقبل مثل النصر



رأي فني لا أكثر — سطام الثقيل (@sattamalthqil) January 17, 2022

ماذا قدم الخيبري مع النصر؟

لاعب الوسط صاحب الـ25 عامًا، كان قد انضم للعالمي في شتاء عام 2019، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري 2021-22.

وخلال الموسم الجاري، شارك الخيبري في 15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

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