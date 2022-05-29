المريسل لملك التوقعات: اعتزل الإعلام يا وجه العنز!

هل ينفذ حسن الصبحان الوعد الذي قطعه على نفسه؟

طالب الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل، زميله حسن الصبحان؛ الشهير بـ"ملك التوقعات"، باعتزال مجال الإعلام، ساخرًا من توقعاته لنهائي دوري أبطال أوروبا.

الملكي بطلًا لأوروبا:

بالأمس، توج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخه بعد الفوز أمام ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف، في العاصمة الفرنسية "باريس".

هدف المباراة الوحيد سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، الذي شهد تألقًا كبيرًا من تيبو كورتوا؛ حارس مرمى الفريق الإسباني.

لكن قبل انطلاق المباراة، وقعت أحداث شغب خارج الاستاد من قبل الجماهير، التي اقتحمت الاستاد بشكل مفاجئ، ووقعت اشتباكات مع رجال الأمن، ليتم تأجيل اللقاء لمدة 36 دقيقة.

ما هي قصة مطالب المريسل لملك التوقعات؟

في الخامس من مايو الجاري، وفور تأهل الريدز والملكي لنهائي البطولة الأوروبية، تحدى محمد صلاح؛ نجم ليفربول، ريال مدريد، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدينا نتيجة نريد تسويتها"، في إشارة إلى هزيمة فريقه في نهائي عام 2018 أمام الفريق نفسه.

وقتها رد عليه ملك التوقعات واعدًا إياه بأن يمنحه 200 ريال على كل هدف يهز به شباك الملكي: "اجلد ريال مدريد وع كل هدف تسجله 200 ريال".

هنا تدخل المريسل مشككًا في توقعات الصبحان، ومشيرًا إلى ضمان ريال مدريد الفوز طالما توقع الأخير غير ذلك: "ضمان الفوز يا مدريدستاس، أبو شنب اللي كنه نمل مسوي مظاهرات في صف ليفربول".

لكن ملك التوقعات أكد أنه سيعتزل المجال الإعلامي إذا خاب توقعه هذه المرة: "لو يفوز مدريد ع ليفربول انا اعتزل الاعلام والتوقعات انت وجهك تقول انفراده فينسوس".

وعقب نهاية نهائي الأمس، والتي خاب بالفعل به توقع ملك التوقعات، ذكّره المريسل بالوعد الذي قطعه على نفسه، الخاص بالاعتزال.

المريسل كتب: "اعتزل الاعلام و التوقعات يا وجه العنز، بس بصراحة انت قوي في التوقعات لدرجة انك توقعت من بيسجل هدف الفوز في هذا الرد".

اعتزل الاعلام و التوقعات يا وجه العنز

بس بصراحة انت قوي في التوقعات

لدرجة انك توقعت من بيسجل هدف الفوز في هذا الرد 🤪🤪😂😂#ريال_مدريد_ليفربول @Hassanalsobhan

. https://t.co/NgzyQxQ5YI — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 28, 2022

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