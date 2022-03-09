المريسل لا يمل .. "الشنب" ضحية تحدٍ جديد مع الاتحاديين والشبابيين

لا يمل الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل في الدخول بتحديات، أغلبها خاسرة، مع منافسي فريقه، وهذه المرة استفز الاتحاديين لصالح الشبابيين.

العميد يخسر كلاسيكو الهلال ويستعد للشباب:

النمور تلقوا الهزيمة أمس الثلاثاء، أمام الهلال، على ملعب الملز، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة شهدت جدلًا كبيرًا قبل بدايتها في ظل قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف مهاجم العميد عبد الرزاق حمد الله (طالع التفاصيل)، واستمر الجدل داخلها، بعدما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء مُختلف عليها لصالح الهلال في الربع ساعة أولى، بداعي لمسة يد على حمدان الشمراني، سجل منها سالم الدوسري هدف الأزرق الأول.

ومن المقرر أن يلتقي العميد في كلاسيكو جديد مع الشباب، في 13 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المحلي.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، يليه الليوث بـ46 نقطة، ثم النصر بـ44 نقطة، ويحل الزعيم في المركز الرابع بـ43 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

ما هو تحدي المريسل؟

بعد التحديات التي دخلها المريسل مع جمهور الهلال في مختلف المناسبات، والتي كان آخرها الرهان على نجاحه في الفوز أمام تشيلسي بكأس العالم للأندية الإمارات 2021، وهو الذي خسره (طالع التفاصيل)، بدأ رهانًا جديدًا مع الاتحاديين والشبابيين.

الإعلامي النصراوي يرى أن فوز العميد بكلاسيكو الشباب صعب، مراهنًا إذا فاز الاتحاد سيقوم بحلق شاربه أمام الجماهير.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا فاز الاتحاد على الشباب أحلق شنبي صوت وصورة، حظ الشباب ليس قويًا كحظ الاتحاد، لكن هذه المرة أتوقع حظ الشباب يكون أقوى في مباراة الشباب والاتحاد، احفظوها".

اذا فاز #الاتحاد على #الشباب أحلق شنبي صوت و صورة #حظ_الشباب ليس قوياً ك #حظ_الاتحاد ، لكن هذه المرة أتوقع #حظ_الشباب يكون اقوى في مباراة #الشباب_الاتحاد

احفظوها — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 8, 2022

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