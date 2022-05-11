المريسل لإعلاميي الهلال: حددوا موقفكم من الآن وإلا لن تحتفوا معي بلقب الدوري!

يرى الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أنه صاحب الفضل على الهلال السعودي في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مرتين في الثلاث سنوات الأخيرة، وأنه سيكون أيضًا صاحب فضل حال تتويجه بطلًا للدوري المحلي في الموسم الجاري.

الزعيم يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، مبتعدًا بفارق تسع نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الاتحاد، لكن للأزرق مباراة مؤجلة.

ويخوض الهلال مباراته المؤجلة اليوم الأربعاء، أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ20، على أن يلتقي بالاتحاد في 15 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ27.

المريسل يعتقد أن هناك بعض إعلاميي الهلال يرغبون في تحقيق الاتحاد للقب المحلي هذه المرة، اعتراضًا على دعم الإعلامي النصراوي للزعيم، ولإثبات أنه فأل شر على الأزرق.

وطالب الإعلامي النصراوي نظرائه الهلاليين بتحديد موقفهم سواء كانوا سيدعمون الزعيم أم سيتخلون عنه لمجرد أنه يدعمه، مشيرًا إلى أن من سيختار الخيار الأخير، لن يتركه الجمهور للاحتفال باللقب في نهاية الموسم، حال تحقيقه.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عزيزي الاعلامي المهتم بالشأن الهلالي، عزيزي مشجع نادي الهلال، هل تتمنى ان يحقق الدوري الاتحاد على حساب الهلال لمجرد ان عبدالعزيز المريسل يتمنى ان يحقق الدوري الهلال !؟ حدد موقفك من الأن حتى لاتشاركنا فرحتنا في تحقيق الدوري اذا تحقق، فدعمي الاعلامي للهلال سيكون له دور قوي في ذلك".

وأضاف: " اللي يقول وين اعلام الهلال عن دعمه، اقول انا لا أثق في بعض اعلام الهلال خاصة المتلون واللي ماتهمه مصلحة الهلال 20 سنة كانوا يدعمون اعلامياً وماحقق الهلال اسيا، انا جيت سنة وحده دعم اعلامي وتحققت اسيا واول فوز في بطولة اندية العالم امام الترجي التونسي بشهادة لاعبي الترجي أنفسهم".

الإعلامي النصراوي اختتم: "بإختصار الهلال يا يحقق الدوري او يحقق الدوري ما فيه حل وسط فحدد موقفك، تبي الهلال يحقق الدوري حياك تقول ، لا ابي الاتحاد يحقق الدوري عشان ما أثبت قوة عبدالعزيز المريسل الاعلامية فهذا شأنك، بس لا تجي تحتفل معنا اذا حققنا الدوري".

بإختصار #الهلال يا يحقق الدوري او يحقق الدوري ما فيه حل وسط

فحدد موقفك

تبي الهلال يحقق الدوري حياك

تقول ، لا

ابي #الاتحاد يحقق الدوري عشان ما أثبت قوة #عبدالعزيز_المريسل الاعلامية فهذا شأنك

بس لا تجي تحتفل معنا اذا حققنا الدوري 💙💪

صورة مع التحية @Fahad_Alotaibi_@salman_f13

. https://t.co/QP1Rqy73Pm — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 11, 2022

يذكر أن المريسل كان داعمًا لتحقيق الاتحاد للقب في البداية، لكنه قرر دعم الهلال فجأة إلا أنه لم يلق ترحيبًا من الهلاليين، الذي طالبوه بالكف عن دعم ناديهم.

اقرأ أيضًا..

فيديو | مشجع أهلاوي يلاحق العويس نحو حافلة الهلال: ارجع لقلعة العز!

بكل تجرد .. سيبولدي قادر ولكن قدر الأهلي يقف ضده!

طريق الحفاظ على اللقب ليس ممهدًا.. أوجاع الهلال تزداد قبل كلاسيكو الاتحاد!