المريسل: أحدهم أسطورتهم جميعًا .. 4 أساطير في كرة القدم السعودية

الحديث عن الأساطير لا يتوقف في الإعلام السعودي

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لا يتوقف الجدل أبدًا حول موضوع أساطير كرة القدم السعودية، إذ رغم ازدحام تاريخ الأخضر بالنجوم الكبار إلا أن بعض الإعلاميين مازال يتملكهم الإصرار على التقليل من البعض لحساب البعض الآخر بناءً على الميول والأهواء.

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الحلقة الأخيرة من مسلسل الجدل ذلك كان بطله ماجد عبد الله، بعدما شهد استوديو برنامج "أكشن مع وليد" نقاشًا ساخنًا بين الصحفيين سامي الحريري ومحمد العنزي عن مدى أسطورية مهاجم النصر.

عبد العزيز المريسل لم يُفوت ذلك الجدل دون إبداء رأيه، وقد أكد عبر منصة إكس أن كرة القدم السعودية لديها 4 أساطير لا يمكن الاختلاف عليهم، مشيرًا إلى أن أحدهم هو أسطورتهم جميعًا.

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والمثير أن الإعلامي النصراوي اختار الأساطير الأربعة من النصر والهلال والاتحاد وتجاهل الأهلي تمامًا، وهو ما جعل بعض المغردين يُهاجمونه ويُشيرون إلى أن خالد مسعد يستحق التواجد بين تلك الأساطير.

المريسل اختار الرباعي ماجد عبد الله ويوسف الثنيان ومحمد الدعيع ومحمد النور مؤكدًا أن الأول أسطورتهم جميعًا، إذ كتب "أربعة نجوم سعوديين لا تناقشني في موهبتهم أبدًا".

أضاف "أسطورتهم جميعًا ماجد عبد الله الذي لا أقبل النقاش فيه وأي شخص يقبل النقاش فيه فهو يستنقص من ماجد، أسطورة الهلال يوسف الثنيان الذي لم يأت لاعب بموهبته حتى الآن، الحارس الأفضل محمد الدعيع ومحور الكون محمد نور".

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