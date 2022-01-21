المريسل: اسمان لتعويض جارديم، وإلا ستكون إقالته ضربًا من الجنون

خسر الهلال نقطتين جديدتين في صراعه مع الاتحاد والشباب والنصر على لقب الدوري السعودي، وذلك بتعادله مع الباطن 1-1 مساء اليوم، وهو ما فجر غضب جماهيره التي وجهت سهام نقدها للمدرب ليوناردو جارديم.

ودشن الجمهور الأزرق هاشتاج بعنوان "إقالة جارديم مطلب" عدد خلاله أخطاء المدرب البرتغالي خلال الموسم والمباراة الأخيرة أمام الباطن، وطالب بإقالته فورًا واستغلال فترة التوقف الدولي لإعداد الفريق مع مدرب جديد لكأس العالم للأندية.

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الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل عارض الهاشتاج ووصف من يُشارك به بأنه لا يخاف على مصلحة الهلال، مشيرًا إلى أن إقالة جارديم من منصبه الآن يُعد ضربًا من الجنون.

الإعلامي البارز استدرك بالإيضاح أن شرط واحد فقط يجعل إقالة جارديم منطقية ومقبولة، وهو التعاقد مع واحد من المدربين روي فيتوريا وجورجي جيسوس لخلافته.

الهلالي الذي يشارك في هذا الهاشتاق لا يبحث عن مصلحة #الهلال

فالفريق لديه مشاركة عالمية بعد ايام و التفكير في اقالة #جارديم ضرب من الجنون مالم يكن البديل جيسوس او فيتوريا فقط

#اقاله_جارديم_مطلب — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 21, 2022

المدربان البرتغاليان من المرشحين فعلًا لخلافة جارديم في الهلال، خاصة أنهما غير مرتطبين بأي نادٍ حاليًا، بعد فسخ عقد فيتوريا مع سبارتاك موسكو وجيسوس مع بنفيكا مؤخرًا، وقد سبق لهما العمل والنجاح في الدوري السعودي.

يُشار إلى أن فيتوريا سبق أن قاد النصر للقب الدوري السعودي 2018-2019، فيما حظي جيسوس بنصف موسم إيجابي جدًا مع الهلال قبل أن يرحل لخلافات مع الإدارة.