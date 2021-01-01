المريخ السوداني: "كاف" سمح بحضور محدود للجماهير أمام الأهلي

المريخ يستضيف الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا

أكد دوت الزاكي، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وافق على حضور محدود في مباراة فريقه أمام الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المريخ يستضيف الأهلي مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزاكي قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "الاتحاد الإفريقي وافق على حضور 1000 مشجع فقط في مباراة الأهلي".

متحدث نادي المريخ تابع: "عقد اجتماع تنسيقي في الاتحاد السوداني بعد قرار الاتحاد الإفريقي، والجماهير سمح لها الحضور في مباراة المنتخب السوداني أمام نظيره الجنوب إفريقي".

وعن حظوظ فريقه في التأهل من دور المجموعات، قال الزاكي: "لدينا فرصة للتأهل وسنتمسك بها، حتى لو كانت ضئيلة جدًا".

ويحتل المريخ المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بالمجموعة التي يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط، ويأتي الأهلي في الوصافة بسبع نقاط، ثم فيتا كلوب الكونغولي الثالث بأربع نقاط.

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الأهلي كان قد حقق الفوز على المريخ بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بثلاثة أهداف دون رد.