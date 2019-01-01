من هم المرشحين للغياب عن نصف نهائي دوري الأمم بسبب دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر أن تستمر فعاليات دوري الأمم الأوروبية بعد ثلاثة أيام من نهائي دوري الأبطال، مما سيجبر البعض على الغياب عن نصف النهائي، فمن هؤلاء اللاعبين؟

من المقرر أن تبدأ المراحل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الأسبوع المقبل بمواجهتي نصف النهائي المقرر لهما يوم الأربعاء القادم الموافق 5 يونيو ولكن هناك مشكلة تتمثل في إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا غداً السبت 1 يونيو أي قبل مباريات دوري الأمم بأربعة أيام فقط، مع وجود بعض اللاعبين الذي تم استدعائهم للمنتخب من أجل المشاركة في تلك البطولة تحديداً.

حيث ستجمع أولى مباريات نصف النهائي بين سويسرا والبرتغال وستقام في بورتو، قبل أن يتلاقي المنتخبين الإنجليزي والهولندي وجهاً لوجه في مدينة جيمارايش بعدها بيوم واحد فقط، على أن تكون المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية يوم 9 يونيو المقبل في نفس اليوم الذي سيُلعب فيه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

مع سيطرة الأندية الإنجليزية على نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام خاصةً وأنه سيجمع بين ليفربول وتوتنهام، يعتبر "ساوثجيت" المدير الفني للأسود الثلاثة هو أكثر المتضررين من موعد مباريات دوري الأمم ليُعلق على ذلك قائلاً: هناك بعض القرارات الصعبة التي كان علينا اتخاذها، الأمور معقدة بعض الشئ بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين دوري أبطال أوروبا ولكننا متحمسون جداً.

من هم هؤلاء اللاعبين المرجح غيابهم عن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على أقل تقدير؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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إنجلترا

سيشارك حوالي سبعة لاعبين إنجليز في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام غداً على ملعب واندا ميتروبوليتانو بين ليفربول وتوتنهام، عبارة عن أربعة نجوم من صفوف ديوك لندن وهما الظهير الأيسر داني روز، لاعب الوسط إيريك داير، ولاعب الوسط المهاجم ديلي آلي بالإضافة إلى هاري كين الذي لم تتأكد جاهزيته وقدرته من المشاركة في النهائي من عدمها بعد إصابته في الكاحل في مباراة مانشستر سيتي في شهر مارس الماضي.

ومن ليفربول من المتوقع أن يتواجد أثنين على الأقل من الثلاثي الذي تم استدعائه إلى قائمة المنتخب الإنجليزي في قائمة دوري الأمم الأوروبية وهما الظهير الأيمن الواعد جداً ترينت آرنولد، قائد الفريق جوردان هندرسون، بينما وعلى الأرجح سيتواجد المدافع الشاب جو جوميز على دكة البدلاء بعد أن فقد مركزه الأساسي لصالح ماتيب بسبب الإصابات التي تعرض لها هذا الموسم.

هولندا

لن يشارك سوى أثنين فقط من المنتخب الهولندي في نهائي دوري أبطال أوروبا وهما لاعبا ليفربول المدافع فان دايك ولاعب الوسط فينالدوم واللذان قدما موسم أكثر من رائع مع الريدز وبالأخص أغلى مدافع في العالم والذي تمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي الذي انتهى منذ أسابيع قليلة بعد أن قدم أداءاً ممتازاً وثابتاً في الفترة الماضية.

أما فينالدوم فهو يعتبر أيضاً من أهم لاعبي الفريق، بعد أن ساهم بشكل واضح في تواجد ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد أن قلب التوقعات لصالح فريقه برغم صعوبة المهمة، عندما حل بديلاً للمصاب روبيرتسون في الشوط الثاني وسجل هدفين في غضون دقيقتين ليعيد الأمل لليفربول في العودة التاريخية والتأهل وهو ما تحقق بقدم البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

سويسرا

تملك سويسرا ممثل واحد فقط عنها في نهائي دوري أبطال أوروبا ألا وهو جناح ليفربول "شيردان شاكيري" والذي انتقل إلى صفوف الريدز في الصيف الماضي عقب نهاية كأس العالم بروسيا، ولكنه يعتبر الأوفر حظاً من بين كل اللاعبين المتواجدين في نهائي الأبطال من أجل المشاركة في دوري الأمم الأوروبية لأنه وبنسبة كبيرة لن يكون أساسياً في لقاء الغد.

ولكن هذا لا ينفي أهمية اللاعب بالنسبة ليورجن كلوب، مع غياب صلاح وفيرمينو عن مباراة العودة ضد برشلونة، لعب السويسري دوراً هاماً في تأهل ليفربول لنهائي واندا ميتروبوليتانو بعد أن صنع الهدف الثالث -الذي عادل به الريدز النتيجة- للهولندي فينالدوم من خلال عرضية رائعة للغاية، وربما كان ليصنع الهدف الرابع من ضربة ركنية قبل أن يقرر آرنولد استغلال تشتت لاعبي برشلونة ولعب الكرة بسرعة للخالي من الرقابة "أوريجي" الذي لم يفوت الفرصة وأودعها الشباك.

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البرتغال

من المقرر أن يكون لاعبي المنتخب البرتغالي هم الأكثر جاهزية لمباريات دوري الأمم الأوروبية بسبب عدم وجود أي لاعب برتغالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، ومع استضافتهم لمسابقة دوري الأمم على أرضهم، هل يتم استغلال ذلك من أجل صناعة التاريخ والفوز بالبطولة التي تقام للمرة الأولى على الإطلاق؟،