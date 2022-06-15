المرشحون لجائزة "الجولدن بوي 2022".. سيطرة معتادة من برشلونة ومرشح واحد من ريال مدريد

جائزة الجولدن بوي لأفضل لاعب صاعد في العالم 2022 تشهد سيطرة من برشلونة

أعلنت صحيفة "توتو سبورت" المانح السنوي لجائزة "جولدن بوي" لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا.

العمر المحدد هذا العام هو كل من ولد من بعد 1 يناير 2022، وهو عمر يشتمل على العديد من اللاعبين ذوي التأثير في فرقهم.

بالنسبة للصراع الأزلي بين برشلونة وريال مدريد فقد سيطر النادي الكتالوني على هذه الحلقة منه، 5 لاعبين من برشلونة مرشحون للجائزة مقابل لاعب واحد من ريال مدريد.

برشلونة يدخل القائمة بكل من أليخاندرو بالدي وأنسو فاتي وجافي ونيكو جونزاليس وبيدري الحاصل على الجائزة في نسختها الأخيرة، والذي يعد من المرشحين الأقوياء للفوز بها هذا العام أيضًا.

أما ريال مدريد فلم يرشح منه سوى الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب خط الوسط الذي قدم موسمًا أول على المستوى برفقة الميرنجي وحاز لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

أنور آيت الحاج لاعب أندرلخت البلجيكي ذو الأصول المغربية والذي قدم موسمًا ممتازًا أيضًا مرشح للفوز بالجائزة، كما يبرز من قائمة المرشحين يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند، وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، ونيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو ويريمي بينو لاعب فياريال الإسباني.

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