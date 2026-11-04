المراهنات تهدد "فرانس فوتبول" .. الشرطة الفرنسية تحقق بعد فوز هاري كين بالكرة الذهبية 2026

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تحقق الشرطة الفرنسية في قضية يشتبه في أنها تتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية، بعد أن توقعت سلسلة من الرهانات بشكل صحيح الترتيب الدقيق لأول خمسة لاعبين في جائزة الكرة الذهبية للرجال التي أُعلنت الشهر الماضي. فقد احتل هاري كين، وكيليان مبابي، ولامين يامال، ورودري، وليونيل ميسي المراكز الخمسة بالترتيب الذي راهن عليه 12 حسابًا في سوق التوقعات، في حين تؤكد الجهة المنظمة «فرانس فوتبول» أن الفائز يتم اختياره من خلال تصويت مستقل.

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الشرطة الفرنسية تحقق في رهانات «بوليماركت» على جائزة الكرة الذهبية

تحقق الشرطة الفرنسية في شكوك حول تداول معلومات داخلية بعد أن نجح 12 حسابًا على سوق التوقعات "بوليماركت" في توقع الترتيب الدقيق لأفضل خمسة لاعبين في جائزة الكرة الذهبية التي أُقيمت الشهر الماضي. وتوج كين بالفوز متقدمًا على مبابي ويامال ورودري وميسي، بينما فازت أليكسيا بوتياس بالجائزة النسائية.

وكما أفادت وسائل الإعلام الفرنسية «أبسايد» في البداية، ثم تأكدت «ذا أثليتيك» لاحقًا، تم المراهنة بمبلغ 250 ألف يورو عبر هذه الحسابات، محققة أرباحًا بلغت قرابة 200 ألف يورو. وأضاف مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية أن الطريقة التي أدار بها المراهنون مراكزهم داخل السوق تشير أيضًا إلى احتمال وجود تداول بناءً على معلومات داخلية.

تم تحذير منظمي جائزة الكرة الذهبية قبل تأكيد النتيجة

تم تحذير مجلة «فرانس فوتبول»، التي تنظم جائزة الكرة الذهبية، بشأن المخالفات المتعلقة بالمراهنات قبل تأكيد النتيجة. وبعد الإعلان، أطلقت المجلة تحقيقها الخاص وتواصلت مع «SCCJ» (الخدمة المركزية للسباقات والمقامرة)، وهي الإدارة التابعة للشرطة الفرنسية المسؤولة عن شؤون المقامرة.

ووفقًا لموقع «أبسايد»، تم إنشاء الحسابات في الفترة ما بين 1 و20 أكتوبر، حيث لم يراهن سبعة منها على أي سوق آخر، بينما قام ستة منها بوضع رهانات في غضون 15 دقيقة من إنشائها. وقام حساب واحد، وهو kraben006، بشراء رهان على فوز كين بسعر 37 سنتًا، ثم باعه بسعر 67، وأعاد استثمار المبلغ في أسواق الترتيب الدقيق، بما في ذلك رهان على احتلال يامال المركز الثالث.

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مجلة «فرانس فوتبول» تؤكد أن نزاهة جائزة الكرة الذهبية «أولوية مطلقة»

أصرت مجلة «فرانس فوتبول» على أن الجائزة تُحسم بشكل مستقل. وقال متحدث باسم جائزة الكرة الذهبية لموقع «ذا أثليتيك»: "تعد نزاهة جائزة الكرة الذهبية أولوية مطلقة لمجلة «فرانس فوتبول». نود أن نؤكد مجددًا أن الفائز يتم اختياره من خلال تصويت مستقل.

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"كونوا على يقين من أننا نأخذ هذه الادعاءات المتعلقة بتسريب النتائج والمراهنات التي قد تكون احتيالية على محمل الجد. تجري التحقيقات حالياً لتوضيح الحقائق وتحديد أي مسؤولية محتملة. ونحن بصدد تقديم شكوى إلى سلطات الشرطة المختصة. ونظراً لاستمرار التحقيقات، لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة".

ما هي الخطوة التالية في التحقيق المتعلق بالمراهنات على جائزة الكرة الذهبية؟

ستقوم مجلة «فرانس فوتبول» الآن بتقديم شكواها إلى الشرطة، في حين تم الاتصال بـ SCCJ و«بوليماركت» للحصول على تعليق.

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وتأتي هذه القضية لتضيف إلى التدقيق المتزايد في أسواق التوقعات مثل «بوليماركت» و«كالشي»، التي تنطوي على مخاطر أعلى من التداول بناءً على معلومات داخلية بسبب الافتقار إلى الرقابة التنظيمية. وقد اتخذت عدة ولايات أمريكية إجراءات قانونية ضدها، في قضايا من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا.