المذبحة بدأت .. الأهلي يتخلص من ثنائي أجنبي

الأهلي يبدأ طريق التصحيح

يبدو أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، تسعى لإجراء عملية تجديد شامل في صفوف الفريق، وذلك بالاتفاق مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي، لإعداد الفريق للموسم القادم.

الأهلي قدم موسمًا كارثيًا، ويسعى لمصالحة جماهيره، وذلك بالعودة إلى منصات التتويج، والمنافسة بقوة لآخر نفس في جميع البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

ماذا قرر الأهلي الآن؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن إدارة الأهلي أبلغت هاسي بأنها تسعى لتوسيق عقدي الألماني ماركو مارين والبوسني إلفيس ساريتش، خلال الفترة الحالية.

إدارة الأهلي وضعت خيارين أمام اللاعبين، إما بتسويق عقديهما وبيعهما لأي فرق أخرى، أو توقيع مخالصة مالية معهما بالتراضي، من أجل التخلص منهما.

التخلص من مارين وساريتش سيكون هو أول قرار للأهلي استعدادًا للموسم الجديد، حيث تشير جميع المؤشرات أن هناك لاعبين آخرين سيرحلون.

لماذا سيتخلص الأهلي من ساريتش ومارين؟

وأضافت الصحيفة أن الأهلي يسعى للتخلص من الثنائي، بهدف التعاقد مع لاعبين أجانب جدد بدلًا منهما، من أجل تقوية الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ووضع الأهلي ملف اختيار وتحديد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق ومصيرهم، في يد البلجيكي بيسنيك هاسي، والذي تولى المسؤولية مؤخرًا.

هاسي سيختار اللاعبين بناء على المراكز التي سيطلب دعمها، ومن ثم سيقع الاختيار على اللاعبين الذي يريد ضمهم لصفوف الراقي.

ماذا يشغل إدارة الأهلي حاليًا؟

يعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية، هو أهم ملف تقوم إدارة الأهلي حاليًا بدراسته، وذلك بإيجاد آلية وطريقة لسداد المبالغ المستحقة على النادي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت عن أن الديون المستحقة على النادي الأهلي، وصلت إلى 124 مليون ريال.

ما هو هدف هاسي مع الأهلي؟

تولى هاسي مهمة تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، الذي رحل بعد انتهاء عقده، حيث تولى المسؤولي خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وتسعى إدارة الأهلي لإعداد الفريق، من أجل تعويض الموسم الكارثي، بعدما احتل الفريق المركز الثامن بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، بعدما كان منافسًا قويًا على صدارة الدوري.

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