المدير الرياضي ليوفنتوس: رونالدو عرض نفسه علينا في يناير

المدير الرياضي ليوفنتوس يؤكد ما قاله وكيل أعمال كريستيانو رونالدو بشأن رغبة اللاعب في الانتقال منذ يناير

أكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أنّ كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، عرض نفسه على البيانكونيري في يناير الماضي عن طريق وكيل أعماله.

خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، سبق وأعلن أنّ صاروخ ماديرا خطط للرحيل عن ريال مدريد قبل 6 أشهر من مغادرته.

وقال باراتيتشي في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "حينما قابلت مينديز في يناير للتفاوض على صفقة انضمام جواو كانسيلو، كانت البداية للتعاقد مع رونالدو".

وأوضح: "مينديز قال لي "لن تصدق الأمر، كريستيانو يرغب في الانضمام ليوفنتوس" وقلت له إنني أصدق الامر ولكن التنفيذ سيكون صعبًا ويجب أن نتفق جميعًا لإتمام الصفقة".

رونالدو وصل إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو وهو الأمر الذي أسعد طفل المدير الرياضي للسيدة العجوز.

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وواصل: انضمام رونالدو حقق حلم طفلي الصغير لأنّه يحب كريستيانو للغاية وكان يشاهد مباريات منتخب البرتغال ويطلب قميص اللاعب".

واختتم: "كان يسألني كل عام، أبي لماذا لا تتعاقد مع رونالدو؟ وكنت أقول له إن الأمر مستحيل وحينما تحقق الأمر لم يتوقع نجلي حدوثه ولا حتى أنا تصورت أن البرتغالي سيلعب معنا".

كريستيانو سجل 12 هدفًا في 22 مباراة لعبها بقميص يوفنتوس الإيطالي بجميع البطولات.